البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
إيران تعدم رجلاً متهماً بالتجسس لصالح إسرائيل
مرصد الأزهر: تراجع الهجمات الإرهابية فى باكستان بنسبة 17% خلال ديسمبر.. وعام 2025 الأكثر عنفًا
بهاء أبو شقة يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة الوفد
تطورات الحالة الصحية لـ حسن شحاته بعد إجرائه عملية جراحية
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم
الري والخارجية: مصر تتمسك بالتعاون مع دول حوض النيل وتحذر من المساس بحقوقها
تقلبات جوية مفاجئة تضرب البلاد خلال 24 ساعة.. الأرصاد تحذر من رياح قوية
مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية

البهى عمرو

عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية، ويقر عددا من الإجراءات لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة.


وأصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإعفاء وزيري النقل والتخطيط من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق.

وقال إن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات بما يكفل احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة، وإن وحدة القرار العسكري والأمني واحترام التسلسل القيادي تمثل ركائز لا يمكن التهاون بها.

وأضاف أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقا للدستور والقانون.


 

