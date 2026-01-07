عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية، ويقر عددا من الإجراءات لحماية المدنيين والمركز القانوني للدولة.



وأصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من المجلس، وإعفاء وزيري النقل والتخطيط من منصبيهما وإحالتهما للتحقيق.

وقال إن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات بما يكفل احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة، وإن وحدة القرار العسكري والأمني واحترام التسلسل القيادي تمثل ركائز لا يمكن التهاون بها.

وأضاف أن أي إخلال جسيم بهذه الواجبات يضع مرتكبه تحت طائلة المساءلة وفقا للدستور والقانون.



