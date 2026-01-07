لحماية طفلك من نزلات البرد.. مكونات الطبق الصحي في كل وجبة

مع بداية فصل الشتاء وانتشار نزلات البرد بين الأطفال، تزداد مخاوف الأمهات من تكرار إصابة أطفالهن بالأمراض الموسمية، خاصة مع ضعف المناعة الناتج عن سوء التغذية.

ويؤكد خبراء التغذية أن اختيار الوجبات الصحية المتكاملة يلعب دورًا أساسيًا في تقوية جهاز المناعة لدى الأطفال وحمايتهم من العدوى.

التغذية السليمة خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من نزلات البرد

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة آلاء علي، أخصائية تغذية، إن التغذية السليمة تُعد خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من نزلات البرد، موضحة أن الوجبات اليومية يجب أن تكون متوازنة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الطفل للنمو والمناعة.

وأضافت “علي”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن أفضل طبق غذائي للطفل يتكون من طبق خضار، مع قطعة بروتين بجانبه، يلي ذلك ثمرة فاكهة، مؤكدة أن هذا الترتيب يساعد على تعزيز المناعة وتقليل فرص الإصابة بنزلات البرد.

وأوضحت أن وجبة الإفطار تُعد من أهم الوجبات اليومية، ويفضل أن تشمل كوبًا من اللبن مع أحد مصادر البروتين مثل البيض أو الفول أو الجبنة القريش، إلى جانب العيش البلدي.

وشددت على ضرورة التنوع والتكامل في أنواع الطعام المقدمة للطفل، مع التأكيد على أن تناول الفاكهة بعد الوجبة أفضل لتحقيق أقصى استفادة غذائية ودعم صحة الطفل بشكل عام.