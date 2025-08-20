قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم نجم: ثورة الذكاء الاصطناعي تفرض تحديات على الفتوى ونعمل على إعداد خارطة طريق لمواجهتها
حصيلة دامية منذ 7 أكتوبر .. أكثر من 62 ألف شهيد في غزة
أسعار حلوى المولد 2025.. تبدأ من 120 جنيهاً
القوات المسلحة تختتم فعاليات الدورة التدريبية الدولية لحماية المدنيين بمهام الأمم المتحدة
جلسة بين إدارة الزمالك ووزارة الإسكان لحل مشكلة فرع 6 أكتوبر ..تفاصيل
تكثيف الحملات على أسواق اللحوم والدواجن..وهذه عقوبة بيع أغذية فاسدة
الذهب ينخفض ومفاجأة بشأن أسعار الدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك
مجـ.ـازر إسرائيلية في غزة وخطة لاجتياح المدينة وسط نداء عاجل لوقف الانقسام
ألمانيا تدعو حكومة الاحتلال إلي ضرورة وقف عمليات الاستيطان فوراً
القوات المسلحة تنظم زيارة للإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات إلى الوحدات الخاصة البحرية
استمرار حبس التيك توكر مداهم 15 يوما على ذمة التحقيقات
برلمان

برلماني: إطلاق أول بنك رقمي في مصر خطوة استراتيجية تدعم التحول الرقمي والشمول المالي

النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
محمد الشعراوي

رحب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ ورئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعلان البنك المركزي المصري الموافقة على تحويل شركة "مصر للابتكار الرقمي" إلى بنك رقمي متكامل تحت اسم وان بنك (onebank)، ليصبح بذلك أول بنك في مصر يقدم خدماته حصريا عبر القنوات والمنصات الرقمية.

وأكد توفيق في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تمثل تحولا نوعيا في مسيرة تطوير القطاع المالي والمصرفي، وتواكب الرؤية الطموحة للدولة المصرية نحو تعميق التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح توفيق أن تأسيس أول بنك رقمي مصري يحمل دلالات اقتصادية بالغة الأهمية، فهو يعكس ثقة المؤسسات المالية في البنية التحتية الرقمية التي نجحت الدولة في بنائها خلال السنوات الماضية، كما يعد استجابة فعلية لاحتياجات جيل جديد من العملاء يفضل التعامل مع الخدمات المصرفية عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى أن هذا التوجه يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 من خلال دعم الاقتصاد الرقمي، وتعزيز كفاءة النظام المالي، وزيادة القدرة التنافسية للقطاع المصرفي المصري على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضح حسانين توفيق أن البنك الرقمي يعمل على تقديم جميع الخدمات المصرفية عبر قنوات إلكترونية بالكامل، دون الحاجة إلى فروع تقليدية، أي أن العميل سيتمكن من فتح حساباته، وإدارة مدفوعاته، والحصول على بطاقات الدفع، وتحويل الأموال، والحصول على قروض أو ودائع، من خلال تطبيقات الهاتف المحمول أو المنصات الإلكترونية للبنك، بسرعة وسهولة وأمان، وبذلك يتحول الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر إلى "فرع مصرفي متكامل" متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وهو ما يعكس نقلة كبيرة في أسلوب تقديم الخدمات المصرفية، ويعزز الثقافة المالية لدى المواطنين.

وأكد رئيس لجنة الاتصالات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن البنك الرقمي الجديد سيسهم في تسريع وتيرة الشمول المالي عبر إتاحة خدمات مصرفية مرنة وسهلة الوصول لمختلف شرائح المجتمع، بما في ذلك الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذين قد يواجهون تحديات في التعامل مع البنوك التقليدية، كما يتيح نموذج العمل الرقمي تقديم خدمات مالية منخفضة التكلفة مقارنة بالبنوك التقليدية، وهو ما يفتح المجال لتوسيع قاعدة المتعاملين مع القطاع المصرفي ويعزز تدفقات الأموال داخل الاقتصاد الرسمي.

كما أشار توفيق إلى أن "وان بنك" يمثل قيمة مضافة حقيقية لقطاع التكنولوجيا المالية (FinTech)، إذ سيوفر بيئة حاضنة للابتكار في الخدمات الرقمية، ويخلق فرصا واسعة للتكامل مع شركات الدفع الإلكتروني، والتطبيقات الذكية، والمنصات التجارية الرقمية، وهذا من شأنه أن يعزز مناخ الابتكار والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويشجع دخول لاعبين جدد إلى السوق المصري.

وشدد توفيق على أن هذه الخطوة الرائدة للبنك المركزي تعكس حرص الدولة على استباق التطورات العالمية في القطاع المالي، وتؤكد أن مصر عازمة على التحول إلى مركز إقليمي للخدمات المصرفية الرقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما ينعكس إيجابا على النمو الاقتصادي واستدامة التنمية.

النائب حسانين توفيق البنك المركزي المصري رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنك رقمي متكامل المنصات الرقمية

