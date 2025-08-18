قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
1500 وظيفة شاغرة برواتب تصل لـ9000 جنيه.. وزارة العمل تكشف التفاصيل
محامي أسرة سفاح التجمع يرد على أحمد السبكي: مفيش سفاح تجمع غير واحد بس
عضو المجلس الوطني الفلسطيني: مصر سند لفلسطين وتقدم الدعم منذ النكبة
المقترح المصري القطري.. مفتاح إنقاذ غزة من الكارثة الإنسانية
جايه تتكلم دلوقتي.. المنتج أحمد السبكي يهاجم طليقة سفاح التجمع مطلقة
مروان حمدي لاعب الإسماعيلي يخضع لجراحة ناجحة في قدمه اليمنى
ضياء رشوان: الوسيطان المصري والقطري قاما بإعداد مقترح جديد استنادا إلى مقترح ويتكوف
هل يجوز للمرأة مصافحة زميلها في العمل؟.. أمين الإفتاء يجيب
وزير الزراعة: نبحث مع وزارة البيئة الاستفادة من المخلفات الزراعية في توليد الطاقة
كم ركعة صلاة العشاء الفرض والسنة؟.. صلها 6 ركعات بالخطوات
بذلة جديدة لـ زيلينسكي.. ترامب يجتمع برئيس أوكرانيا بعد آخر لقاء عاصف (تفاصيل)
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

قيادي بمستقبل وطن: توجيهات السيسي لمحافظ البنك المركزي ستعزز من تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد  رشاد عبد الغني، أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن بسوهاج ، بالاجتماع الهام الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي اليوم الاثنين، مؤكداً أن ما صدر من توجيهات رئاسية خلال اللقاء يعكس رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة، ويؤسس لمناخ استثماري أكثر استقراراً وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.


وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم ، أن تركيز الرئيس خلال الاجتماع على ضمان إتاحة الموارد الدولارية بصورة كافية يمثل خطوة محورية للحفاظ على استقرار الأسواق الداخلية، حيث ينعكس ذلك على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والمنتجات البترولية، إلى جانب توفير احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج دون عوائق.


وأشار  عبدالغني إلى أن هذه الإجراءات تساهم في دعم استمرارية النشاط الاقتصادي، وتمنع حدوث أي اختناقات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، الأمر الذي يساعد على خفض معدلات التضخم ويمنح المواطن والمستثمر على السواء شعوراً بالاستقرار والطمأنينة.


وأضاف عبدالغني ، أن الرئيس شدد على ضرورة زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المحلية، بما يعزز من قدرة الدولة على تلبية التزاماتها الخارجية، ويحد من الاعتماد المفرط على الاقتراض الخارجي، فضلاً عن تأكيده على أهمية الحفاظ على سعر صرف مرن وموحد للعملة الأجنبية، معتبراً أن هذا التوجه يعد من الركائز الأساسية لبناء ثقة المجتمع الاستثماري، إذ يمنح بيئة الأعمال قدراً كبيراً من الوضوح والشفافية، ويساعد الشركات والمصانع على وضع خطط توسعية طويلة المدى دون التخوف من تقلبات غير محسوبة في سعر الصرف.


وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن ، إلى أن الاجتماع عكس حرص الدولة على تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتكثيف الجهود لتوفير الظروف المواتية لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتقديم حوافز مشجعة للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة.


وأكد عبدالغني أن هذه الرسائل من شأنها أن تفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الشراكة الحقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج والتشغيل، ويدفع الصادرات المصرية لمنافسة أكبر في الأسواق العالمية.


واختتم رشاد عبد الغني بيانه مؤكداً أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة قوية لدوائر الاستثمار العالمية، بأن مصر ماضية بثبات نحو تهيئة بيئة اقتصادية مستقرة ومرنة، وقادرة على مواجهة التحديات العالمية، موضحا أن ذلك سينعكس بصورة مباشرة على ثقة المستثمرين والأسواق المالية، ويعزز من فرص تحقيق نمو اقتصادي مستدام يعود بالنفع على الوطن والمواطن، ويضع مصر في موقع أكثر تنافسية على خريطة الاستثمار الإقليمي والدولي.

السيسي الرئيس السيسي غزة الدولار فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

صورة تعبيرية

نزع ملكية بعض العقارات بالقاهرة.. تعويضات ضخمة من الحكومة |ماذا يقول القانون؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تيمور تيمور

كان يمكن إنقاذه.. لميس الحديدي تعلق على وفاة تيمور تيمور

قرار عاجل ضد أجنبية أدارات مسكنها للأعمال المنافية للآداب

قرار عاجل ضد أجنبية أدارت مسكنها للأعمال المنافية للآداب

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 مساء اليوم الأثنين 18 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

تموين دمياط

تحرير ٥٥ محضرًا لمخالفات بالأسواق والمخابز بدمياط

هشام مجدي

الجبهة الوطنية ببني سويف يستعد لانتخابات الإعادة بالشيوخ بالاجتماعات والجولات بالقري

ندوة لوحدة سكان الأقصر

وحدة السكان تنظم ندوة توعوية بكنيسة الملاك ميخائيل بمدينة إسنا ضمن مبادرة "رفقًا بالقوارير" بالأقصر

بالصور

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف
طرق مختلفة لتقطيع وتقديم البطيخ بشكل عملي وجذاب بالصيف

بعد وفاة حمزة الوزان.. علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن
بعد وفاة حمزة ..علامات تدل على أن النودلز مغشوش أو غير آمن

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار
حمزة مات في ساعتين... نوع نودلز شهير يودي بحياة طفل ويثير الرعب أحذر الأضرار

احذر هذه الأطعمة.. أكثر 7 أطعمة تسرع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر
احذر هذه الأطعمة..أكثر 7 أطعمة تسرّع تراكم الدهون في جسمك دون أن تشعر

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد