برلماني: موافقة حماس على الهدنة انتصار مباشر لجهود مصر بقيادة الرئيس السيسي

أشاد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بموافقة حركة حماس على المقترح المصري–القطري لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتصاراً مباشراً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتجسيداً لقدرة الدولة المصرية على فرض منطقها القائم على حماية الأرواح وصون الحقوق الفلسطينية.

وأوضح القطامي أن مصر تعاملت مع التصعيد في غزة باعتباره قضية وجودية، مشدداً على أن أمن فلسطين جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن الدولة رفضت بشكل قاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول أحادية تخدم الاحتلال.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تكليف الرئيس السيسي للأجهزة المعنية بالتحرك على كل المستويات، ولقاءه مع رئيس وزراء ووزير خارجية قطر بالقاهرة، إضافة إلى المؤتمر الصحفي التاريخي من معبر رفح بمشاركة وزيري الخارجية والتضامن ورئيس الوزراء الفلسطيني، جميعها شواهد على أن مصر لم تكتف بدور الوسيط، بل تحركت كقوة ضامنة لأي تسوية عادلة.

وأكد القطامي أن المقترح المصري يفتح الباب أمام وقف نزيف الدم الفلسطيني وفتح الطريق أمام تسوية شاملة، كما يضمن إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ويمنع الاحتلال من فرض وقائع جديدة على الأرض، مؤكدا على أن مصر ستظل حجر الزاوية في حماية الحقوق الفلسطينية، وضمان بناء مسار سياسي متوازن يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.