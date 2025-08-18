قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدون تغيير لقواعد القبول بالجامعات |ننشر قائمة الكليات المتاحة لطلاب البكالوريا المصرية
تحقيقات موسعة في واقعة مصرع طفل عقب تناوله "إندومي" بالمرج
معبر رفح.. بث مباشر لبرنامج على مسئوليتي لمناقشة الأوضاع في غزة
لإنقاذ غزة.. أحمد موسى يكشف موقف حماس من المقترح المصري القطري
بوتين يتواصل مع قادة العالم قبيل زيارة زيلينسكي للبيت الأبيض
برلمانية: زيارة الوفد المصري الفلسطيني لمعبر رفح تأكيد على الرفض القاطع للتهجير
برلماني: الدور المصري ركيزة أساسية في جهود وقف العدوان على غزة
9 علامات تدل على نقص فيتامين د في جسمك
"كل واحد يختار اللي يناسبه"..التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية
التعليم تنفي إتاحة التحويل من البكالوريا المصرية للثانوية العامة والعكس
بالتفاصيل .. ننشر الفرق بين المواد المقررة في الثانوية العامة والبكالوريا المصرية
التعليم : التحسين متاح في البكالوريا فقط والثانوية العامة “مافيهاش فرص”
برلمان

برلماني: نجاح الوساطة المصرية القطرية خطوة حاسمة لإنهاء معاناة غزة

غزة
غزة
فريدة محمد

ثمن النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، نجاح الجهود المصرية في الوصول إلى موافقة حركة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود مصر الحثيثة والمتواصلة لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع وإحباط مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم بما يعني تصفية القضية الفلسطينية وكذلك إنهاء أوهام إسرائيل الكبرى. 

وأشار الجندي في بيان له اليوم إلى الدور المصري التاريخي كقلب الدبلوماسية الإقليمية وصانع السلام، حيث ساهمت الوساطة المصرية، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة، في صياغة مقترح متوازن يتضمن، وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا قابلاً للتمديد، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومسارًا سياسيًا واضحًا للوصول إلى اتفاق دائم ينهي الأزمة.  

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تعكس حكمة القيادة السياسية المصرية وحرصها الدائم على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظلت تُكرس كل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن أشقائنا في غزة.  

ولفت الجندي إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل مصر الحافل في رعاية المصالحة الفلسطينية ودفع عملية السلام، داعيًا كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذه الاتفاقية وضمان تنفيذها لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يطمح إليه الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.

