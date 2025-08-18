برلماني: نجاح الوساطة المصرية القطرية خطوة حاسمة لإنهاء معاناة غزة

ثمن النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، نجاح الجهود المصرية في الوصول إلى موافقة حركة حماس على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لجهود مصر الحثيثة والمتواصلة لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع وإحباط مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم بما يعني تصفية القضية الفلسطينية وكذلك إنهاء أوهام إسرائيل الكبرى.

وأشار الجندي في بيان له اليوم إلى الدور المصري التاريخي كقلب الدبلوماسية الإقليمية وصانع السلام، حيث ساهمت الوساطة المصرية، بالتعاون مع دولة قطر الشقيقة، في صياغة مقترح متوازن يتضمن، وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا قابلاً للتمديد، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، ومسارًا سياسيًا واضحًا للوصول إلى اتفاق دائم ينهي الأزمة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذه الخطوة تعكس حكمة القيادة السياسية المصرية وحرصها الدائم على استقرار المنطقة، مشيرًا إلى أن مصر، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظلت تُكرس كل إمكانياتها السياسية والدبلوماسية لخدمة القضية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن أشقائنا في غزة.

ولفت الجندي إلى أن هذا الإنجاز يُضاف إلى سجل مصر الحافل في رعاية المصالحة الفلسطينية ودفع عملية السلام، داعيًا كافة الأطراف الدولية والإقليمية إلى دعم هذه الاتفاقية وضمان تنفيذها لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يطمح إليه الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.