برلماني: مصر قادت جهودا حاسمة لوقف إطلاق النار في غزة

ثمن النائب محمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب، موافقة حركة حماس على المقترح الذي قدمه الوسطاء من مصر وقطر بشأن التهدئة في قطاع غزة.

وقال الجبلاوي إن مصر بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة منذ بداية الأزمة، شملت اتصالات واسعة مع عدد كبير من دول العالم، بهدف وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.

ولفت إلى أن مصر تحملت العبء الأكبر في الجانب الإنساني، حيث قدمت ما يقرب من 80% من المساعدات الموجهة لقطاع غزة، في إطار دورها الثابت والداعم للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن المقترح الذي جرى التوافق عليه يتضمن وقفًا مؤقتًا للعمليات العسكرية لمدة 60 يومًا، والذي يتضمن مسارا للوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب ، إلى جانب إعادة تموضع القوات الإسرائيلية بما يتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل يغطي احتياجات القطاع.

وشدد الجبلاوي على أن هذه الجهود تعكس الدور المحوري لمصر كضامن أساسي لتحقيق الاستقرار، مؤكدًا أن البرلمان يقف خلف القيادة السياسية في تحركاتها من أجل دعم القضية الفلسطينية وحماية الشعب الفلسطيني.