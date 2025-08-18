حزب "المصريين": الثقل الدولي لمصر أثبت مكانته دوليًا ونجح في وقف إطلاق النار بقطاع غزة

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، نجاح الجهود المصرية في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، موضحًا أن مصر تقوم بدور تاريخي ومحوري في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وهذه الجهود تعكس التزامًا راسخًا بالسلام والأمن الإقليمي.

وقال "أبو العطا"، في بيان، إن الدبلوماسية المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تثبت دائمًا أنها ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة؛ فمن خلال قنوات اتصالها الفعالة مع جميع الأطراف المعنية، استطاعت القاهرة أن تكون الوسيط الأكثر قدرة على احتواء التصعيد ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح، وهو ما يؤكد على ثقة المجتمع الدولي في حياديتها وفعاليتها.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الدور الإنساني لمصر في قطاع غزة لم يتوقف لحظة؛ ففتح معبر رفح بشكل مستمر أمام قوافل المساعدات الإغاثية والطبية، وتحملها العبء الأكبر في إدخال هذه المساعدات، يُمثل شريان حياة حقيقيًا لسكان القطاع المُحاصرين، ويعكس هذا الالتزام الأخلاقي والإنساني جوهر المسؤولية المصرية تجاه أشقائها في فلسطين.

وأكد أن مصر لم ولن تتخلَّ عن دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، وأنها ستبقى صوت العقل والوسيط الأمين الذي يسعى لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة، موضحًا أن جهود القاهرة تُعد نموذجًا يحتذى به في الدبلوماسية الفعّالة التي توازن بين الحلول السياسية والعمل الإنساني.

ولفت إلى أن مصر دائمًا ما تكون في قلب الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، وخلال الأزمات المتتالية في قطاع غزة، لعبت دورًا محوريًا لا يمكن إغفاله في وقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن هذا الدور ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج خبرة دبلوماسية عريقة وعلاقات قوية مع جميع الأطراف، مما جعلها الوسيط الأكثر مصداقية وفاعلية.

ونوه بأن جهود مصر تعتمد على نهج دبلوماسي يتسم بالهدوء والفاعلية؛ وتمكنت القاهرة من بناء جسور من الثقة ساعدت على تهدئة التوترات بسرعة، وفي كل مرة يشتعل فيها الصراع، تكون القاهرة هي الملاذ الأول للمفاوضات، حيث تجمع الأطراف على طاولة الحوار وتعمل بلا كلل على إيجاد صيغة توافقية لوقف إطلاق النار، مؤكدًا أن هذه الدبلوماسية لا تهدف فقط إلى إنهاء القتال، بل تسعى لوضع أسس لتهدئة طويلة الأمد، وهو ما يعكس التزام مصر بالسلام المستدام.