قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بابا أشجع رجل في العالم.. منشور مؤثر لـ ابن تيمور تيمور
ما هي شروط حجز الشقق البديلة لمستأجري الإيجار القديم؟
إصابة 3 سوريين في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد
يتعاطى بودر .. القبض على سائق بتطبيق نقل شهبر بعد انتشار فيديو مثير له
رسميا بدءا من سبتمبر .. عرض "باب الخلق" على شاشتي التليفزيون المصري والنهار
امتحان للشعب والرئيس| القاهرة الإخبارية: توتر أوكراني قبل لقاء ترامب وزيلينسكي
مصادر طبية فلسطينية: 19 شهيدا بنيران الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم
رحلة رائعة.. أشرف زكي يشيد بـ مترو الأنفاق
برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار
مايا مرسي: الأولوية لدخول المساعدات الغذائية والطبية إلى قطاع غزة
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر نص قانون تقنين وضع اليد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: الرئيس السيسي يقود دولة العدالة الاجتماعية ويضع المواطن في قلب القرار

السيسي
السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب عادل مأمون عتمان، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الاستمرار في تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة للدولة، مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق على برنامجي «تكافل وكرامة»، وقطاعات الصحة والتعليم، تمثل خطوة مهمة على طريق ترسيخ العدالة الاجتماعية وبناء دولة عصرية قوية تُعلي من قيمة الإنسان المصري.

وأوضح عتمان أن هذه التوجيهات تعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية لاحتياجات الشارع المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على مختلف شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يبرهن مرة أخرى أن المواطن البسيط يظل في قلب ووجدان الدولة، وأن كل السياسات الاقتصادية يتم توجيهها لخدمته وحمايته.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الحفاظ على تحقيق فائض أولي في الموازنة، مع عدم تقليص الإنفاق الاجتماعي، يُعد توازنًا دقيقًا لا تحققه إلا الدول ذات الرؤية الاقتصادية الواضحة والإدارة الرشيدة، وهو ما يُحسب للحكومة المصرية التي نجحت في السنوات الأخيرة في تخفيض نسب العجز، وزيادة الإيرادات، وتوسيع قاعدة الدعم الموجه إلى مستحقيه الفعليين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن الاهتمام الرئاسي المتواصل ببرامج «تكافل وكرامة» يعكس حرص الدولة على حماية الفئات الأكثر احتياجًا من تقلبات السوق والأزمات الاقتصادية، وتحقيق شبكة أمان اجتماعي عادلة وشاملة. كما أن رفع مخصصات الصحة والتعليم يعد استثمارًا مباشرًا في بناء الإنسان وتنمية قدراته، وهو ما يتسق مع رؤية مصر 2030.
وأكد النائب عادل مأمون عتمان أن ما نشهده اليوم من توجهات مالية واجتماعية متوازنة، يدل على وعي حقيقي بحجم التحديات، ورغبة صادقة في تجاوزها دون المساس بحقوق المواطن الأساسية، بل بزيادة الدعم وتحسين جودة الخدمات، وهو ما يتطلب من الجميع حكومة وبرلمانًا ومجتمعًا مدنيًا التعاون والعمل المشترك لضمان تنفيذ هذه السياسات على أرض الواقع بأفضل صورة.
واختتم عتمان تصريحه قائلًا: "نحن أمام قيادة سياسية تمتلك رؤية استراتيجية واضحة، تضع المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على حماية كرامته وضمان مستقبله، رغم كل ما يواجهه العالم من أزمات واضطرابات اقتصادية."

السيسي الرئيس السيسي مجلس النواب مجلس الشيوخ البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

صورة أرشيفية

تفاصيل صادمة.. فتاة تحبس نفسها لمدة ٢٥ سنة في غرفتها وتخرج وهي بعمر الأربعينات

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء .. قرار جمهوري بتعيين وترقية قضاة وتعديل أقدميتهم بهيئة قضايا الدولة

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

الحجاب

هل يأثم الرجل لعدم ارتداء زوجته الحجاب؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

لبنان

أقصر من المتوقع.. ماذا دار في لقاء توم باراك والرئيس اللبناني؟

غزة

عماد الدين حسين: لا يمكن الوثوق بالوعود الإسرائيلية في وقف الحرب

غزة

حملة مناهضة الاحتلال: السلطة الوطنية الجهة الشرعية لإدارة غزة

بالصور

طريقة عمل الفراخ بالأناناس.. مذاق لا يُقاوم

طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس
طريقة عمل الفراخ بالأناناس

الشرقية.. ضبط 10 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملات تفتيش.. صور

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

صلحها بنفسك.. أشهر 5 أعطال في السيارات الكورية وحلها

أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية
أعطال السيارات الكورية

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف
سيارات تحت 300 ألف

فيديو

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

المزيد