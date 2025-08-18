الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع

استقبل الرئيس السيسي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة ورئيس جهاز أمن الدولة القطري.



وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق لأمير دولة قطر وشدد على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.



وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.



وأعلن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد الرئيس السيسي ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.