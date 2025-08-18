قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الجنيه الذهب اليوم الاثنين 18 أغسطس 2025.. اعرف هتشترى كام جرام
من الضرب في المدارس لـ تعديل مواعيد العمل .. مقترحات برلمانية مثيرة للجدل عبر مواقع التواصل
الخارجية اللبنانية: دعم بريطاني وباكستاني لتمديد مهمة "اليونيفيل" في جنوب لبنان
فلسطين تدين زيارة نتنياهو لمستوطنة عوفرا وتعدها تحدياً للمجتمع الدولي
بدوي علام: البكالوريا المصرية تصنع الحافز وتغذي الحلم لدى الطلاب
الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع
أول رد من نقابة الموسيقيين على أزمة سعد الصغير وشمس.. خاص
وكيل الأزهر: دعم كامل لجهود مصر في وقف العدوان على غزة ورفض مخططات التهجير
وظائف جامعة عين شمس 2025.. مدرس بكلية الطب
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر
حصيلة ضحايا حرائق إسبانيا ترتفع إلى أربعة بعد مصرع رجل إطفاء في ليون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

الرئيس السيسي ورئيس وزراء قطر: إعادة احتلال قطاع غزة مرفوض بشكل قاطع

البهى عمرو

استقبل الرئيس السيسي رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة ورئيس جهاز أمن الدولة القطري.


وأعرب الرئيس السيسي عن تقديره العميق لأمير دولة قطر  وشدد على الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.


وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة بالتنسيق مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.


وأعلن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء القطري الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري لقطاع غزة ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وشدد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.


وأكد الرئيس السيسي  ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار قطاع غزة عقب وقف إطلاق النار والإعداد لعقد مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الإعمار بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة.

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن عدادات المياه.. إليك التفاصيل

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

قرار عاجل من المحكمة ضد السائح المتسبب بحادث أعلى كوبري أكتوبر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 18 أغسطس

محكمة

اعترافات جديدة في مطاردة فتيات الواحات.. طالب هندسة: هم اللي ضحكوا

مليون اسرائيلي يتظاهرون في شوارع تل ابيب

مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟

تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث

ميدو

ماركو مراد يهاجم ميدو: تصريحاتك مقبولة لو كنت مشجع على باب الله

تقليل الاغتراب 2025

نتيجة تقليل الاغتراب.. موعد ظهورها ورابط مباشر للاطلاع عليها

وميل وزارة التعليم بالجيزة

وكيل تعليم الجيزة: البكالوريا مرحلة فارقة في تاريخ المنظومة بمصر

وزير الكهرباء

في زيارة ميدانية وزير الكهرباء يتفقد تحكم الدقي والمركز الرئيسي للبيانات

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الاحتفال بختام كورس دراسة الكتاب المقدس بحلوان بحضور الأنبا ميخائيل |صور

بالصور

بأقل من 300 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات مستعملة في السوق المصري

لذيذة وسهلة.. طريقة عمل كيكة المانجا

ضبط 6 أطنان دواجن ومصنعاتها ولحوم مخالفة خلال حملات تفتيشية بمشتول السوق

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تعديل خط طرد تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

المتهمين

ضبط بائع متجول وصاحب محل يتشاجران بالعصا الخشبية بالإسكندرية.. فيديو

المتهمين

عطلوا حركة المرور .. القبض على 3 سائقين ميكروباص بالإسكندرية

اطلقوا ورجعوا تاني

حب لا يموت.. نجوم فاجأوا الجمهور بعودة بعد الانفصال

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: استنساخ رباعيات صلاح جاهين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

