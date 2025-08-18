قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر اشتراك المترو للطلبة 2025 .. تخفيض يصل إلى 90%
نقل مباراة الأهلي وبيراميدز إلى استاد السلام بعد غلق القاهرة الدولي
مصادر مصرية للقاهرة الإخبارية: مقترح بوقف مؤقت للعمليات العسكرية بغزة لـ60 يومًا
خارجية الشيوخ: الدولة المصرية تؤكد مسؤولياتها القومية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني
مصادر للقاهرة الإخبارية: حماس وافقت على مقترح مصر وقطر لوقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يرافق رئيس الوزراء الفلسطيني لزيارة الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام
المقاولون العرب يكشف الحالة الصحية للاعب أمير عابد بعد تعرضه لحادث سير
موعد مباراة الزمالك المقبلة في الدوري والقناة الناقلة
وزير الخارجية ورئيس الوزراء الفلسطيني يزوران مركز الإمداد الغذائي "المطبخ الإنساني" بالشيخ زويد
نقل مباريات الزمالك إلى ستاد هيئة قناة السويس
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الإثنين
برلمان

بعد تصديق الرئيس السيسي.. اعرف المدة المحددة لتقنين أراضي وضع اليد

حسن رضوان

يقدم موقع “صدى البلد” معلومات قانونية عن ضوابط ومدة تقنين أراضي وضع اليد؛ وذلك بعد تصديق الرئيس السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة، عقب موافقة مجلس النواب نهائيا على  قانون تقنين وضع اليد.

موعد تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد

بحسب المادة (3) من القانون، يُشترط على واضعي اليد التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، ويجوز مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا تتجاوز المدة الإجمالية لتلقي الطلبات 3 سنوات.

آليات التصرف «بيع - إيجار - انتفاع»

يجوز للجهة الإدارية التصرف في الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، بشرط أن يكون واضع اليد قد قام بالفعل بالبناء أو الاستصلاح أو الاستزراع قبل 15 أكتوبر 2023، ووفقًا لموافقة وزارة الدفاع، وبما لا يتعارض مع أحكام الأمن القومي.
 

 رسوم الفحص دون حقوق قانونية

يُقدم الطلب مصحوبًا بـ رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، تُحدد فئاته وفق مساحة الأرض المتعدى عليها، بحسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية.

ويُشدد القانون على أن تقديم الطلب لا يُرتب أي حقوق قانونية لواضع اليد ولا يُلزم الجهة المختصة بمنحه التصرف.

 لا خضوع لقانون التعاقدات

وتنص المادة (2)، على أن إجراءات التصرف في الأراضي لا تخضع لقانون تنظيم التعاقدات الحكومية رقم 182 لسنة 2018، إلا فيما لم يُنظمه قانون تقنين وضع اليد، ما يمنح الجهات المرونة الكافية في التعامل مع هذه الحالات وفق شروط محددة.

وتأتي هذه التعديلات ضمن خطة الدولة لاسترداد حقها في الأراضي، مع مراعاة الحالات الجادة من واضعي اليد، ومنحهم فرصة لتقنين أوضاعهم بما يتوافق مع القانون.

