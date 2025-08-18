النائب جلال القادري: توجيهات الرئيس السيسي تعزز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات

أشاد النائب جلال القادري، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي، مؤكداً أن رسائل الطمأنة بشأن توافر الموارد الدولارية وتعزيز الاحتياطي النقدي تمثل خطوة جوهرية لاستقرار السوق وتوفير السلع الاستراتيجية.

وأضاف النائب جلال القادري في تصريحات صحفية له، أن تأكيد الرئيس على زيادة الحصيلة الدولارية عبر الإنتاج والتصدير، بعيداً عن الاعتماد على الاقتراض، يعكس رؤية واضحة لبناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة الأزمات، مع ضرورة التوسع في إنشاء مناطق صناعية جاذبة للاستثمار توفر فرص عمل للشباب.

وأوضح القادري أن تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في النشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويل والحوافز يمثل أحد المحاور الأساسية لدفع النمو الاقتصادي المستدام، مشيدًا بتوجيهات الرئيس بشأن توفير الظروف الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لزيادة تدفقات العملة الصعبة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

كما أكد أن هذه التوجيهات تعكس إدارة رشيدة للاقتصاد الوطني، وتبعث برسالة ثقة إلى المجتمع الدولي والمستثمرين بأن مصر ماضية في تنفيذ إصلاحات حقيقية تؤسس لاقتصاد قوي ومستقر، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ودعم مسيرة التنمية الشاملة.