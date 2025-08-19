برلماني: توجيهات الرئيس السيسي لمحافظ البنك المركزى خطوة لتحفيز النمو الاقتصادي

أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي، بشأن ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن.

وأكد أن الدولة تتبنى سياسات متعددة لتوفير النقد الأجنبي وتحفيز النمو الاقتصادي، لضمان تحقيق استقرار السوق وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.



وأشار "يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" إلى أن الحكومة تتبنى حزمة من السياسات الرامية إلى جذب الاستثمارات وتوفير النقد الأجنبي، بما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عضو النواب أن إتاحة موارد دولارية كافية، خطوة فعالة تسهم في تثبيت سعر الصرف وتقليل التقلبات التي تؤثر على الأسواق، فضلا عن الحصول على ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، إلى جانب جذب الاستثمارات المباشرة، و خفض معدلات التضخم، بما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي واستدامته.

تجدر الاشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع أمس الاثنين، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية.