برلماني: سعر الصرف اامرن يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التقلبات الاقتصادية

ثمن النائب عامر الشوربجي ،عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمحافظ البنك المركزي، بشأن ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية وضمان سعر صرف مرن.

وأكد "الشوربجي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن اتباع سياسة سعر صرف مرن يعزز من قدرة الاقتصاد على التكيف مع التقلبات الاقتصادية العالمية، كما أنه سيسهم في توفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات.

وأوضح عضو النواب أن الدولة تنتهج سياسة جادة في توفير الحصيلة الدولارية لتوفير آليات أكثر كفاءة لضبط المعروض النقدي، بما ينعكس إيجابا على استقرار الأسعار ودعم الثقة في الاقتصاد الوطني.

وتجدر الاشارة إلى أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين ، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي.



وقال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية.