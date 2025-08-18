عبدالمنعم السيد: معدلات التضخم انخفضت والرئيس بحث مع محافظ البنك المركزي السياسات النقدية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الإجتماع بين الرئيس السيسي ومحافظ البنك المركزي، جاء لمتابعة السياسات النقدية والمالية للدولة المصرية، مشيرا إلى أنه تم مناقشة ملف الإحتياطي النقدي، خاصة أن هذا الإحتياطي تجاوز وزاد إلى 49 مليار دولار، وهو رقم يستطيع أن يغطي إحتياجات الدولة المصرية ما بين 7 إلى 8 أشهر.

وقال عبد المنعم السيد، خلال مداحلة هاتفية لبرنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أنه يجب أن يكون الإحتياطي النقدي للدولة المصرية لا يقل عن 100 مليار دولار، مؤكدا ان معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين وفقا للبنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء انخفض وووصل إلى 13.9، وانخفض بنسبة 1%.

وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن المستهدف لدى البنك المركزي بان تكون معدلات التضخم ما بين 7% إلى 9%، حتى لا يحدث ارتفاعات [أسعار السلع، إضافة إلى إيجاد التدفقات الدولارية من الإستثمارات.

واشار عبد المنعم السيد إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بأتاحة الفرص أمام القطاع الخاص بدفع التمو الإقتصادي