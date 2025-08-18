أبو زهرة: اجتماع الرئيس مع محافظ البنك المركزي يعكس جدية الدولة في تعزيز الاستقرار النقدي وجذب الاستثمارات

أشاد النائب مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، باجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، مؤكداً أن الاجتماع يمثل رسالة طمأنة واضحة للأسواق والمستثمرين بشأن متانة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.



وقال "أبو زهرة" في تصريحات صحفية له اليوم إن توجيهات الرئيس السيسي بشأن استمرار العمل على خفض معدلات التضخم، وضمان توافر الموارد الدولارية، تعكس رؤية استراتيجية واضحة تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والحفاظ على سعر صرف مرن وموحد، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.



وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تأكيد الرئيس على دور القطاع الخاص ومنحه المزيد من الفرص يعكس قناعة الدولة بأهمية الشراكة مع القطاع الخاص في دفع عجلة النمو، وفتح آفاق أوسع للاستثمارات الأجنبية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية المستدامة.



كما أكد على أن الاجتماع جاء في توقيت بالغ الأهمية، ليبعث برسالة محلية وإقليمية بأن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تعزيز قدراته، وأن الدولة عازمة على تهيئة كل الظروف الملائمة لجذب مزيد من التدفقات الاستثمارية ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي.