أستاذ تمويل يتوقع انخفاض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار إنه من المتوقع خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المقرر عقدها يوم 28 من الممكن أن يكون هناك خطوة أخرى لتخفيض سعر الفائدة.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» والمذاع عبر قناة «الحياة» تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن المؤشرات المتواجدة تجعل هناك فرصة لانخفاض سعر الفائدة بنسبة 1%.

مؤشرات الاقتصاد الكلي

ولفت إلى أن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يهتم بأمرين، أولهما ما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكلي، والأمر الثاني هو ما يهم المواطنين، والرئيس السيسي دوما ما يعطي الأولوية لهذا البُعد.

ارتفاع الأسعار

وأشار إلى أن هناك انخفاض في معدل التضخم، وأن الأزمة التي كانت تعرقل المواطنين هو ارتفاع الأسعار، واليوم معدل التضخم 13.9%، وخلال الفترة المقبلة بحكم استقرار سوق الصرف وتوقعات بمزيد من الخفض وانخفاض الأسعار الفترة القادمة.