قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رافينها: صنعنا الفوز بأيدينا وجاهزون لأي منافس في نهائي السوبر الإسباني
هند الضاوي: ترامب أتلف الديمقراطية الأمريكية.. وخطف مادورو عنوان لفوضى السياسة
التعادل السلبي يحسم لقاء كريستال بالاس وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي
بـ 10 لاعبين فقط.. تشيلسي يخسر بثنائية من فولهام في الدوري الإنجليزي
أصوله فلسطينية.. الرئيس الهندوراسي المنتخب يزور إسرائيل قبل تنصيبه الرسمي
مانشستر سيتي يتعادل مع برايتون 1-1 في الدوري الإنجليزي
العربي الأوروبي للدراسات: تفكيك حلف الناتو ليس في صالح أمريكا أو الأوروبيين
فريق سعودي طلب إعارته مجانا.. لماذا فشل رحيل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
كان ابني وصاحبي| والد ضحية غدر صديقه يروي لـ صدي البلد الساعات الأخيرة قبل خروجه في ليلة لم يعد بعدها
رحيل المذيعة لما جبريل من قناة اكسترا نيوز .. تفاصيل
رمضان 2026| عمر محمد رياض ينضم لمسلسل رأس الأفعى مع أمير كرارة
التعليم المتنوع والسوشيال ميديا.. كيف صنعت الاختلافات الثقافية صداما داخل المجتمع؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

إسعاف
إسعاف
إيهاب عمر

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية ديروط الشريف، التابعة لمركز ديروط في أسيوط وتم نقلهم المستشفي لتلقي العلاج اللازم.


وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.
علي الفور انتقلت سيارات الشرطة والاسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين، لأسباب الجيرة بقرية ديروط الشريف، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وهم "الأمير. م. س" 19 عاما، مصاب بجرح قطعي بالوجه حوالي 3 سم،  "سلطان. ع. ا" 59 عاما، مصاب بجرح بالرأس حوالي 5 سم وآخر بالركبه حوالي 4 سم، و "أحمد. س. ع" 30 عاما، مصاب بجرح بالبطن حوالي 7 سم وكسر باليد اليسرى، و"حمدي. ع. ا" 56 عاما، وتم تحويلهم إلي مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.
كما أصيبت "هاجر. س. ع. ا" 25 عاما، مصابة بجرح بالرأس حوالي 10 وآخر بالرأس حوالي 5 سم، و"نادية. ح. س،د" 60 عاما، مصابة بجرح بالرأس حوالي 2 سم، و"نادي. ح. م" 60 عاما، مصابة بجرح بالرأس حوالي 7 سم، والمدعو "محمد. ن. ح" 30 عاما، و"صبره. م. ع" 58 عاما، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، و"محمود. ن. ح" 27 عاما، مصاب بجرح بالرأس حوالي 2 سم.


وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أسيوط أخبار أسيوط أخبار الحوادث مشاجرة أمن أسيوط خلافات الجيرة عائلتين مشاجرة بين عائلتين إصابة 10 أشخاص مباحث مركز شرطة ديروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

ترشيحاتنا

أحدث أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| موتورولا تطلق أول هاتف قابل للطي.. تحديث OxygenOS 16 يصل إلى هذه الأجهزة

مبيعات

رسميا.. جيتور العالمية تبيع 622 ألف سيارة في 2025

بوصة

تفاصيل أول تلفزيون Micro RGB بقياس 130 بوصة في العالم

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏
فورد فوكس ‏موديل 2017‏‏‏

الفرق بين اليوسفى والبرتقال.. أيهما افضل لإنقاص الوزن وللمناعة

البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى
البرتقال واليوسفى

بعد إصابة لقاء سويدان به.. كيف تحمي نفسك من شلل الوجه؟

لقاء سويدان
لقاء سويدان
لقاء سويدان

رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض

رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات
رابطة تجار سيارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

المزيد