بسبب خلافات الجيرة.. إصابة 10 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بأسيوط

أصيب 10 أشخاص، مساء اليوم الأربعاء، في مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بقرية ديروط الشريف، التابعة لمركز ديروط في أسيوط وتم نقلهم المستشفي لتلقي العلاج اللازم.



وتلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود مصابين.

علي الفور انتقلت سيارات الشرطة والاسعاف لموقع البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين عائلتين، لأسباب الجيرة بقرية ديروط الشريف، مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص وهم "الأمير. م. س" 19 عاما، مصاب بجرح قطعي بالوجه حوالي 3 سم، "سلطان. ع. ا" 59 عاما، مصاب بجرح بالرأس حوالي 5 سم وآخر بالركبه حوالي 4 سم، و "أحمد. س. ع" 30 عاما، مصاب بجرح بالبطن حوالي 7 سم وكسر باليد اليسرى، و"حمدي. ع. ا" 56 عاما، وتم تحويلهم إلي مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.

كما أصيبت "هاجر. س. ع. ا" 25 عاما، مصابة بجرح بالرأس حوالي 10 وآخر بالرأس حوالي 5 سم، و"نادية. ح. س،د" 60 عاما، مصابة بجرح بالرأس حوالي 2 سم، و"نادي. ح. م" 60 عاما، مصابة بجرح بالرأس حوالي 7 سم، والمدعو "محمد. ن. ح" 30 عاما، و"صبره. م. ع" 58 عاما، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، و"محمود. ن. ح" 27 عاما، مصاب بجرح بالرأس حوالي 2 سم.



وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.