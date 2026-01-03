القبض على شخص يوزع أموالا على الناخبين في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بنقل الناخبين وتوزيع مبالغ مالية عليهم لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين والإدعاء بكونه تابع لإحدى الجمعيات الشرعية بأسيوط.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين عدم تبعيته لأى من الجمعيات ولم يتم العثور على أية مبالغ مالية معه، وبمواجهته إعترف بنقل الناخبين لمقار دوائرهم الإنتخابية وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها وتولت النيابة العامة التحقيق.