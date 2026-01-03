الداخلية تكشف ملابسات مشاجرة بين أنصار مرشحين بالإسكندرية وتضبط طرفيها

تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات مشاجرة بين عدد من أنصار مرشحين اثنين بالإسكندرية، ونجحت في ضبط طرفيها.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين مناصري عدد من المرشحين بدائرة قسم شرطة المنتزه ثالث بالإسكندرية.

وبالفحص؛ تبين حدوث مشاجرة بين 2 من أنصار أحد المرشحين، و3 أشخاص من أنصار مرشح منافس؛ وذلك حال قيامهم بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح المرشحين اللذين يدعمونهما بمحيط إحدى اللجان الانتخابية بالإسكندرية.

وأكدت أنه تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذخ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.