الوطنية للانتخابات: تلقينا 28 شكوى عبر الخط الساخن من توجيه ناخبين ورشاوى أمام اللجان

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، من خلال غرفة العمليات المركزية للهيئة، برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، مؤتمرها الثاني مساء اليوم السبت لمتابعة عملية غلق اللجان الفرعية بعد انتهاء اليوم الأول من تصويت المصريين في 10 محافظات داخل جمهورية مصر العربية بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب والتي تجرى اليوم السبت 3 يناير 2026، وتستمر حتى غدًا الأحد 4 يناير 2026.. وتعد هذه الانتخابات من جولة الإعادة هي المحطة الأخيرة والتي تعلن نتيجتها يوم السبت الموافق 10 يناير 2026.

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن غرفة العمليات تلقت 28 شكوى عبر الخط الساخن تمثلت في 28 شكوى جاءت كالتاتلي: 15 شكوى توجيه ناخبين خارج مقر اللجان، و5 شكاوى عدم السماح لمندوبي المرشحين بدخول اللجان الفرعية، و5 شكاوى بالازدحام وتكدس أمام اللجان و3 رشاوى انتخابية وتم التعامل مع هذه الشكاوى جميعا، ومثلت الشكاوى المحافظات كالتالي: 10 شكاوى من محافظة الجيزة، و9 منالمنيا و4 من البحيرة وواحدة من أسوان وأخرى من أسيوط وثالثة من الأقصر وشكوتين من الفيوم.



من جانبها، أغلقت اللجان الفرعية بـ10 محافظات أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول للتصويت في تمام الساعة التاسعة مساءا بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة بأحكام المحكمة الإدارية العليا من المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب.



وأهاب المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات بالمواطنين بتلك الدوائر الانتخابية الـ27 التي تجرى بها جولة الإعادة بالنزول والمشاركة بإيجابية واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان مؤكدا أن الهيئة مستمرة فى تلقى الشكاوى عبر الخط الساخن 19826 وأية استفسارات من المواطنين مشيرة إلى أن الهيئة تقف على مسافة واحدة مع كافة المترشحين.



جولة الإعادة تجرى في 27 دائرة انتخابية على 49 مقعدًا ما بين 98 مترشحا في 10 محافظات، وهي كالتالي: محافظة الجيزة: الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين) على مقعد واحد، الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور) على مقعد واحد، والدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه) على مقعدين، الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام)، على مقعدين، الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر) على مقعد واحد، الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر) على 3 مقاعد، وفى محافظة الفيوم: الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس) على 3 مقاعد، ومحافظة المنيا : الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا) على 3 مقاعد، الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)، على 4 مقاعد، الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص) على مقعدين، الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى) على 3 مقاعد، الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس) على مقعد واحد.



وفى محافظة أسيوط : الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط) على 3 مقاعد، الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية) على 4 مقاعد، الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج) على مقعدين، وفى محافظة الوادي الجديد : الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله) على مقعد واحد، ومحافظة سوهاج : الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا) على مقعدين، وفى محافظة الأقصر : الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)، على مقعد واحد، الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا) على مقعد واحد، وفى محافظة أسوان : الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)، على مقعد واحد، الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة) على مقعد واحد، الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو) على مقعد واحد، وفى محافظة الإسكندرية : الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه) على مقعد واحد، وفى محافظة البحيرة : الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه) على مقعد واحد، الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)، على مقعد واحد، الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات) على مقعد واحد، الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده) على مقعدين.