مطلب برلماني بتطبيق الحد الأدنى لمعلمى الحصة فوق 45 عاماً لحين تقنيين أوضاعهم

طالب الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى من الاسراع فى اصدار قرار عاجل لتطبيق الحد الأدنى للأجور على معلمى الحصة فوق 45 عاماً لحين توفيق أوضاعهم والاستجابة لجميع طلباتهم المشروعة.

وقال " رمزى " فى سؤال تقدم به إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حل مشكلات معلمى الحصة فوق 45 عاما الذين طالبوا فى مذكرة رسمية تقدموا بها الى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى حفظ حقوقهم بعد تحملهم أزمات عجز المعلمين خلال السنوات الماضية ولكن للأسف الشديد مر أكثر من ثلاثة أشهر بعد مطالبة معلمى الحصة بتقنين أوضاعهم وفتح باب التعاقد الرسمي دون أي رد أو توضيح من الوزارة وهذا التجاهل أصابهم بخيبة أمل كبيرة، خاصة مع اقتراب العام الدراسي الجديد وغياب أي بيان رسمي يحدد موقفهم بشكل واضح وقد تم تركهم لاجتهادات المديريات والإدارات، فتضاربت الآراء واختلفت التوجيهات فبعض الإدارات تؤكد عودة الجميع، وأخرى تربط العودة بالاحتياج.

وتابع: في حين اشترط البعض السن، وكأنهم على هامش المنظومة، رغم سنوات خدمتهم الطويلة ومساهمتهم الفعلية في سد العجز وتحقيق الاستقرار داخل المدارس، وهذه التوجهات تخالف ما صرّح به وزير التعليم سابقًا في أكثر من مناسبة، وبأن الوزارة لن تستغني عن معلمي الحصة ممن تجاوزوا سن الخامسة والأربعين.في ظل النقص الحاد في أعداد المعلمين.

وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ماهو الأعداد الحقيقية لهؤلاء المعلمين ؟ وماهى الموارد المالية المطلوبة لتقيين أوضاعهم ؟ وكيف سيتم تدبير هذه الموارد المالية ؟ ولماذا تأخرت الحكومة لتقنيين اوضاعهم ؟ خاصة أن معلمى الحصة فوق 45 عاماً ساهموا في استمرار العملية التعليمية بكفاءة رغم ضعف الأجور وغياب المزايا الوظيفية فهؤلاء المعلمين المخلصين يستحقون التكريم ورد الجميل لهم لأنهم لم يترددوا لحظة فى تحمل أعباء التدريس.

وطالب الدكتور إيهاب رمزى من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل شخصيا لاتخاذ جميع الاجراءات والقرار التى تكفل تثبيت هؤلاء المعلمين أو منحهم على الأقل عقودًا دائمة تحفظ استقرارهم الوظيفي واحتساب سنوات خدمتهم الفعلية ضمن الأقدمية والتأمينات ومنحهم أولوية في التعيين أسوة بالمعلمين الجدد، وعدم استبعادهم بسبب شرط السن مؤكداً أن هؤلاء المعلمين الشرفاء والأفاضل يستحقون كل الإحترام والتقدير ورد الجميل لهم لاستمرارهم فى عملهم بما يحفظ لهم مكانتهم وإحترامهم ويحقق عام دراسي جديد ببداية مستقرة وواضحة للجميع خاصة أن هناك عجزاً صارخاً فى اعداد المعلمين بمختلف مراحل التعليم قبل الأساسى.