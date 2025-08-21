قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تلبية لدعوة ولي العهد .. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية
عربية .. تعرف على أول زيارة خارجية لـ بابا الفاتيكان
هتختار ايه؟|المدارس تتيح لطلاب أولى ثانوي استمارة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
الإسكندرية تكشف كنوزها المغمورة .. افتتاح معرض «أسرار المدينة» بالمتحف القومي | تفاصيل
مساء الجمعة ... قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض مناطق الجيزة
فوز مرشح الأوقاف بالمركز الأول في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم
الاحتلال يعرقل دخول المساعدات إلى غزة ويزيد معاناة السكان.. تفاصيل
رضا عبد العال : أحمد عبد القادر أفضل من تريزيجيه وزيزو والشحات
مصر تواصل إرسال قوافل «زاد العزة» إلى غزة عبر كرم أبو سالم.. تفاصيل
وزير الخارجية الإسباني: يجب أن يتوقف تصعيد الاحتلال العسكري الإسرائيلي في غزة
هل «النودلز» به مواد سامة أو مسرطنة؟ .. جمال شعبان يوضح
السفير الأمريكي لدى إسرائيل: نؤمن بأنه لا مكان لحماس في غزة بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الصحة»: تشكيل فرق عمل لرفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة وتذليل كافة المعوقات

جانب من جولة الوزارة
جانب من جولة الوزارة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، مستشفى رأس الحكمة، بمحافظة مطروح، في إطار الاستعدادات الجارية لانضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية. 

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتذليل أي تحديات لضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته في مستشفى رأس الحكمة بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرف ملاحظة المرضى، واطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة لهم، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، وذلك في ظل ما تشهده محافظة مطروح من زيادة في عدد المترددين خلال فصل الصيف، حيث تأكد من جاهزية الأقسام وسرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكفاءة الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة. 

واضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد المعمل، والعيادات الخارجية، وعيادة الأسنان للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما تفقد الصيدلية حيث اتطلع علي مخزون الأدوية وتأكد من توافر جميع الأصناف دون أي نواقص، كما انتقد عدم انتظام دورة التعقيم، حيث وجه برفع كفاءة منطقة التعقيم، وغرف استراحة الأطباء.

.  

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير راجع منظومة العمل داخل قسم العمليات، كما تفقد بنك الدم بالمستشفى، واطمئن على الأرصدة من مختلف الفصائل، كما تفقد قسم الأشعة المقطعية، وغرفة النفايات، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ووجه بتوفير جميع التطعيمات والأمصال بغرف العقر بالمستشفى.

قال «عبدالغفار» إن نائب الوزير تفقد القسم الداخلي والرعاية المركزة، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وحرص على الاستماع لطلبات المرضى وأسرهم، حيث وجه بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية لأحد مرضى الرعاية المركزة والتنسيق لنقله إلى محافظة الإسكندرية محل إقامة أسرته.

مشروع تطوير متوسط الأجل للمستشفى

ولفت "عبدالغفار" إلى أن نائب الوزير تفقد قطعة الأرض الملاصقة للمستشفى والتي تبلغ مساحتها 8000 مترمربع حيث تم تخصيصها من قبل المحافظة ضمن مشروع تطوير متوسط الأجل للمستشفى وذلك بهدف زيادة الخدمات الطبية، كما وجه نائب الوزير بإعادة استغلال الدور العلوي بالمستشفى سواء لرفع السعة الاستيعابية من الأسرة بالمستشفى او تخصيصه كسكن للأطباء والتمريض، كما وجه بمراجعة كافة عقود الصيانة والأمن والنظافة وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من أجل تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في ختام الجولة، وجه نائب الوزير كل من قطاع الطب العلاجي بالوزارة وقطاع المشروعات القومية وقطاع التحول الرقمي والشئون المالية والإدارية وشئون الأمانة العامة ومديرية الشون الصحية بمطروح بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءة المستشفى وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي وكذلك دعم المستشفى بالقوة البشرية اللازمة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق نائب الوزير في جولته الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح

التأمين الصحي الشامل وزير الصحة مستشفى رأس الحكمة العمل الميداني وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر نورهان حفظي

بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساء خميس.. بدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

شريف الدسوقي

شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة

أسعار الدواجن

بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

بدرية طلبة

أول تعليق من أشرف زكي بعد التحقيق مع بدرية طلبة .. خاص

صورة أرشيفية

لغز وفاة يتحول إلى جريمة.. زوج ينهي حياة زوجته بـ مُلة السرير في سوهاج

ترشيحاتنا

المحافظ

موجز أخبار جنوب سيناء.. حركة تغيرات محدوة الغمريني بسانت كاترين وعلام لشرم الشيخ

مكملات غذائية

عشان تحمي نفسك من السكر والشبكية والقلب .. إليك مُكملات غذائية تحمي من الأمراض المزمنة

هنادي مهنا

"بتوقيت 2028" يودّع جمهوره بنهاية صادمة تعيد الأحداث إلى نقطة البداية

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. من هو أوتاكا صديق هدير عبد الرازق

اوتاكا
اوتاكا
اوتاكا

إطلالة صيفية .. نسرين طافش تستعرض جمالها

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

دون مكياج.. سلمى أبو ضيف تتألق بإطلالة بسيطة

سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف

لوك جديد.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رئيس... يليق بقامة وطن

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أمهات يواجهن الموت كي يحيا أطفالهن

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

المزيد