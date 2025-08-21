«الصحة»: تشكيل فرق عمل لرفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة وتذليل كافة المعوقات

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والمتابعة والتطوير المؤسسي، مستشفى رأس الحكمة، بمحافظة مطروح، في إطار الاستعدادات الجارية لانضمام المحافظة لمنظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، وتذليل أي تحديات لضمان تقديم خدمة صحية متميزة وآمنة لجميع المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب الوزير بدأ جولته في مستشفى رأس الحكمة بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، وغرف ملاحظة المرضى، واطلع على ملفات المرضى بمكتب الدخول، والخدمات المقدمة لهم، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، وذلك في ظل ما تشهده محافظة مطروح من زيادة في عدد المترددين خلال فصل الصيف، حيث تأكد من جاهزية الأقسام وسرعة تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكفاءة الفرق الطبية في التعامل مع الحالات الطارئة.

واضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير تفقد المعمل، والعيادات الخارجية، وعيادة الأسنان للتأكد من جاهزيتها وتوافر كافة الاحتياجات والمستلزمات، كما تفقد الصيدلية حيث اتطلع علي مخزون الأدوية وتأكد من توافر جميع الأصناف دون أي نواقص، كما انتقد عدم انتظام دورة التعقيم، حيث وجه برفع كفاءة منطقة التعقيم، وغرف استراحة الأطباء.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن نائب الوزير راجع منظومة العمل داخل قسم العمليات، كما تفقد بنك الدم بالمستشفى، واطمئن على الأرصدة من مختلف الفصائل، كما تفقد قسم الأشعة المقطعية، وغرفة النفايات، للتأكد من الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، ووجه بتوفير جميع التطعيمات والأمصال بغرف العقر بالمستشفى.

قال «عبدالغفار» إن نائب الوزير تفقد القسم الداخلي والرعاية المركزة، واطمأن على الحالة الصحية للمرضى، وتأكد من الالتزام بالبروتوكولات العلاجية، وحرص على الاستماع لطلبات المرضى وأسرهم، حيث وجه بالاستمرار في متابعة الحالة الصحية لأحد مرضى الرعاية المركزة والتنسيق لنقله إلى محافظة الإسكندرية محل إقامة أسرته.

مشروع تطوير متوسط الأجل للمستشفى

ولفت "عبدالغفار" إلى أن نائب الوزير تفقد قطعة الأرض الملاصقة للمستشفى والتي تبلغ مساحتها 8000 مترمربع حيث تم تخصيصها من قبل المحافظة ضمن مشروع تطوير متوسط الأجل للمستشفى وذلك بهدف زيادة الخدمات الطبية، كما وجه نائب الوزير بإعادة استغلال الدور العلوي بالمستشفى سواء لرفع السعة الاستيعابية من الأسرة بالمستشفى او تخصيصه كسكن للأطباء والتمريض، كما وجه بمراجعة كافة عقود الصيانة والأمن والنظافة وتوفير كافة الخدمات اللوجيستية اللازمة من أجل تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية.

وأشار «عبدالغفار» إلى أنه في ختام الجولة، وجه نائب الوزير كل من قطاع الطب العلاجي بالوزارة وقطاع المشروعات القومية وقطاع التحول الرقمي والشئون المالية والإدارية وشئون الأمانة العامة ومديرية الشون الصحية بمطروح بسرعة تشكيل فرق عمل لرفع كفاءة المستشفى وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة سبل الدعم اللوجيستي وكذلك دعم المستشفى بالقوة البشرية اللازمة من أجل الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

رافق نائب الوزير في جولته الدكتور أحمد رفعت، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح