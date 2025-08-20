وزير الصحة يتفقد مركز أسرة الريحان بالشروق.. ويستجيب لشكوى ميدانية من المواطنين

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية مفاجئة بعدد من المنشآت الطبية بمدينة الشروق، بمحافظة القاهرة، في إطار حرصه على متابعة سير العمل ميدانيًا والتفاعل مع المواطنين والعاملين على أرض الواقع، ودعم المنشآت المنضبطة، ومعالجة أوجه القصور بشكل عاجل.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير بدأ جولته بتفقد مركز صحة أسرة الريحان، حيث تفقد الوزير أماكن انتظار المرضى، وعيادات الطوارئ، والتطعيمات، والرمد، وطب الأسرة، والأسنان، بالإضافة إلى قسم المعمل، والصيدلية، وشئون العاملين.

مكافآت للفريق الطبي والإداري المنضبطين بالمركز

وأضاف، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه بصرف مكافآت للفريق الطبي والإداري المنضبطين بالمركز، تقديرًا لتفانيهم في العمل وخدمتهم لعدد كبير من المواطنين المترددين، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين في أداء عملهم وفقًا لجداول مهام العمل المسندة إليهم.

ونوه عبدالغفار، إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء أكد للفريق الطبي والإداري دعم المرونة في سير العمل واستمرارية تقديم الخدمات الطبية الطارئة داخل الوحدة الصحية في حال مواجهة أي تحديات، وسرعة الاستجابة وعدم تعطيل حصول المواطنين على الخدمة الطبية، موجهًا في هذا الصدد مسئولي تكنولوجيا المعلومات بالوزارة بزيارة ميدانية لحل مشكلة توقف بعض الخدمات التي يتم تسجيلها على النظام الإلكتروني بالمنشأة، وعلى الفور انتقل فريق العمل المركزي لحل تلك المشكلات.

وأشار إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص على التحدث مع المرضى والمترددين على العيادات، للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، والتأكد من تلبية احتياجاتهم، وطمأنة ذوي المرضى والمترددين.

وخلال الزيارة، استمع عبدالغفار إلى شكاوى عدد من المواطنين بمدينة الشروق بشأن ضعف مستوى الخدمات في "مركز صحة الأسرة 70"، وعلى الفور استجاب لطلباتهم وانتقل إلى المركز لمعاينته ميدانيًا، وقد لاحظ انخفاض معدلات التردد على المركز وضعف الإقبال على الخدمات.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار ناقش مع مسئولي المركز أسباب ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن انتظام تواجد الأطباء وتحسين بيئة العمل من أهم عوامل استعادة ثقة المواطنين وزيادة الإقبال على الخدمات مرة أخرى من سكان المنطقة، حيث وجه بسرعة رفع كفاءة المركز، بما يشمل إصلاح الأعطال الفنية في الأجهزة الطبية، وتحسين الفرش غير الطبي، ومتابعة أعمال الصيانة الدورية، بالإضافة إلى تشديده على تطبيق معايير النظافة والتعاقد مع شركة أمن لضمان التواجد المستمر خاصة خلال الفترات المسائية.

وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء، حرص على تفقد مخازن الصيدليات للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المنصرفة للمرضى، مؤكدًا ضرورة وجود متابعة دقيقة ومستمرة لصرف وتوفير الأصناف الدوائية من المخازن الرئيسية، موضحًا للعاملين بالصيدليات أن غياب بعض الأدوية الأساسية بالصيدليات يعطي انطباعًا خاطئًا لدى المواطنين بوجود نقص عام بجميع الأدوية في كافة المنشآت الطبية، موضحًا للعاملين بالصيدليات دورهم المهم في تحقيق التواصل مع المرضى.