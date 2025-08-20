قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الوطنية للتدريب ووزارة الصحة تضعان أسس شراكة استراتيجية لتطوير الكوادر الصحية

​كتب محمد عبد المنعم

اجتمعت الدكتورة سلافه جويلي المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور طاهر نصر نائب المدير التنفيذي، مع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، والدكتورحسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة، والوفد المرافق لهما، وذلك بمقر الأكاديمية، في إطار التعاون بين المؤسستين لدعم الاستثمار في العنصر البشري وتطوير الكفاءات داخل المنظومة الصحية.


 

دار الاجتماع حول مناقشة سبل التعاون في تصميم وإعداد وتنفيذ برامج تدريبية متكاملة تستهدف الكوادر الصحيةوالإدارية بوزارة الصحة، وذلك بما يواكب التطورات العالمية في مجالات الإدارة والحوكمة وجودة الخدمات الطبية

وشملت المناقشات بحث آليات تطوير برامج متخصصة لرفع كفاءة العاملين على مختلف المستويات، ابتداءً منالقيادات الوسطى والإدارية وصولًا إلى الأطقم الطبية والفنية، مع التركيز على تزويدهم بالمهارات العملية والمعارفالحديثة التي تضمن تقديم خدمة صحية أكثر فاعلية وكفاءة. بالإضافة إلى مناقشة مقترح  بروتكول تعاون معالمجموعة الوزارية للتنمية البشرية يتم من خلاله الدفع بالعديد من البرامج التدريبية المتخصصة في المجالات المختلفة، وتوفير برامج تدريبية لذوي الهمم، وتم استعراض إنجازات المشروع القومي للتنمية البشرية من خلالمبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، والمنصة القومية لتنمية مهارات الشباب والتي تسعى  إلى تقييم المهارات والكفاءات الشخصية و العملية في مختلف المجالات لتحليل الوظائف و تحديد المهارات المطلوبة لكل وظيفةبالإضافة إلى التدريب والتطوير مما يساعد في خلق فرص عمل وفقا لمتطلبات السوق.


 

كما تناولت المباحثات وضع خطة مستقبلية لتطوير برامج تدريبية مشتركة تدعم استراتيجية الوزارة في بناء كوادرقادرة على التعامل مع التحديات الراهنة والمستقبلية، وتعزز من قدراتها في إدارة الأزمات الصحية، وتحقيق أهدافالتنمية المستدامة في القطاع الصحي.


 

وأكدت الدكتورة سلافه جويلي، أن الأكاديمية تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية واقعية تستجيب للاحتياجات الحقيقيةللقطاع الصحي، وتحدث فارقًا ملموسًا في كفاءة الكوادر الإدارية والطبية. وشددت على أن التركيز سيكون علىالنتائج القابلة للقياس والتطبيق العملي، لضمان انعكاس أثر التدريب مباشرة على تحسين جودة الخدمات الصحيةالمقدمة للمواطنين ودعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية، مؤكدةً أن الأكاديمية باتت شريكًا رئيسيًا فيتقديم حلول تدريبية مبتكرة تدعم خطط الدولة في تطوير القطاع الصحي.


 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد الطيب أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو بناء كوادر قادرة على التعامل معالتحديات الصحية الحالية والمستقبلية، مؤكدًا أن البرامج المزمع تنفيذها ستدعم خطط الوزارة في تطوير القطاعالصحي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.


 

واختُتم الاجتماع بالاتفاق على إعداد خطة تنفيذية مشتركة تتضمن جدولًا زمنيًا لبدء البرامج التدريبية، وآلياتلقياس أثرها على أداء المنظومة الصحية، مع التأكيد على التزام الطرفين بمتابعة التنفيذ وضمان استدامة النتائج.


 

وتأسست الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلّم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، علىالمستويات المحلية والإقليمية والدولية.

الأكاديمة الوطنية للتدريب وزارة الصحة سلافة جويلي

