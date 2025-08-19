قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي لحقوق الإنسان: إسرائيل تتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية بغزة
أسعار مواد البناء في الأسواق اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025
حشيش وزجاجة خمرة وفلاشة.. مضبوطات الراقصة بديعة أمام جهات التحقيق
بتصويت الجماهير.. هدف زيزو في شباك فاركو يتوج الأفضل بالجولة الثانية من الدوري
الخارجية القطرية: هدفنا الوصول لوقف لإطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن
صحة غزة: 60 شهيدا و343 مصابا بنيران الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الماضية
استعدادا للموسم الشتوي.. صدى البلد ينشر أسعار تقاوي وزارة الزراعة
وزيرة التنمية المحلية تعلن بدء إزالة عقار بدون ترخيص على مساحة 1000 متر بعين شمس
محتوى خادش للحياء.. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على بلوجر جديدة
غزة تباد.. 60 شهيدًا و343 مصابا خلال 24 ساعة بنيران الاحتلال
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية
جامعة الإسكندرية: انطلاق الدراسة بفرع أبوظبي العام الدراسي المقبل
وزير الصحة يبحث مع BDR الهندية والمستقبل للصناعات الدوائية توطين صناعة الأدوية

وزير الصحة
وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا مع الدكتور دارميش شاه، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة BDR الهندية، والوفد المرافق له، والدكتور جمال الليثي، الرئيس التنفيذي لشركة المستقبل للصناعات الدوائية (FPI) ورئيس غرفة صناعة الدواء المصرية،  بحضور الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، لبحث سُبل التعاون المشترك لدعم القطاع الدوائي في مصر وتعزيز التصنيع المحلي.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع، التزام الدولة بتوطين صناعة الدواء ونقل التكنولوجيا المتقدمة، بهدف تحقيق الأمن الدوائي للمواطن المصري. 

 توفير أدوية آمنة وفعّالة بجودة

وأشار إلى أن تعزيز الشراكات مع الكيانات العالمية المتخصصة يُعد خطوة استراتيجية لتطوير القدرات التصنيعية المحلية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وضمان توفير أدوية آمنة وفعّالة بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

 وأضاف أن الوزارة تضع التصنيع الدوائي على رأس أولوياتها، وتعمل على تهيئة بيئة تنظيمية وفنية تدعم الاستثمارات الجادة، وتسهم في نقل الخبرات العالمية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول إنشاء مصنع متخصص لإنتاج الأدوية الحيوية وأدوية الأورام في مصر، بهدف تقليل فاتورة استيراد الأدوية عالية التكلفة التي تُشكل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، وتخفيف الضغط على العملات الأجنبية. كما يهدف المشروع إلى توفير الأدوية الحيوية لمرضى السرطان بشكل مستدام وبأسعار ميسرة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية ويدعم الأمن الدوائي، تماشيًا مع استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي في القطاعات الحيوية.

وأشار “عبدالغفار” إلى تأكيد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشروع، مع وضع إطار زمني واضح لإنجاز جميع مراحله في أقصر مدة ممكنة، لضمان تحقيق الأهداف بكفاءة عالية. كما شدد الوزير على تسريع إجراءات تسجيل منتجات الشركة لدى هيئة الدواء المصرية، لتسهيل دخولها إلى السوق المصري، وتلبية احتياجات المواطنين من الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يدعم استراتيجية الدولة لتوطين الصناعة الدوائية.

واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عرض قدمه ممثلو مجموعة BDR الهندية، استعرضوا خلاله إنجازاتهم في مجال علاج الأورام وتطوير الأدوية الحيوية، مع التركيز على التقنيات الحديثة التي تقدمها الشركة. وأشاروا إلى نجاح تنفيذ المشروع في عدد من الدول، حيث ساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير علاجات فعّالة بتكلفة مناسبة.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة BDR مصر توطين صناعة الدواء

مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي في وفاة طفل بعد تناوله 3 أكياس «إندومي»

بعد التحليل.. مفاجأة في تقرير المعمل الكيماوي حول وفاة طفل النودلز بالمرج

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادي سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

البلوجر بطه ضياء

البلوجر بطة بعد ضبطها: لقبي صديقة الطلبة ومشاهد الأفلام المثيرة بفلوس

صورة أرشيفية

الأرصاد: كتلة هوائية صحراوية تضرب البلاد والحرارة تصل إلى 44 درجة

حريق الأهلي

حريق بالنادي الأهلي بمدينة نصر.. وفرق إطفاء القاهرة تحاول السيطرة عليه

مشروع لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية لاستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة

التعليم: مشروع لتأهيل معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية لاستخدام تطبيقات الآلة الحاسبة

الخدمات البيطرية

الترصد الوبائي للأمراض.. الخدمات البيطرية تنفذ أكثر من 9 آلاف زيارة للتقصي خلال يوليو

صورة أرشيفية

مؤسس "حوار مجتمعي تربوي" تطالب بتعميم البكالوريا وإتاحة الثانوية العامة للراسبين فقط

بالصور

حبوب منع الحمل... حماية من الحمل لا من الجلطات| اعرفي الفئات الأكثر عرضة

حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة
حبوب منع الحمل قد تحمي من الحمل... لكنها لا تحمي من الجلطات اكتشفي الفئات المعرضة

تشييع جثمان الدكتور يحيى عزمي من مسجد الشرطة

جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان
جانب من تشيع الجثمان

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك
لا تتجاهل هذه العلامات.. قد تكون جلطة في الرئة وتهدد حياتك

سهل وسريع .. طريقة عمل كاليماري بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري
طريقة عمل كاليماري

ساندي صلاح

تهديدات بعد فضح المتحرش.. ضحية أتوبيس عام تصر على حقها القانوني

فتاة حبست نفسها 25 سنة

25 عامًا في عزلة.. قصة سيدة جزائرية حبست نفسها بسبب رسوب في البكالوريا

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

