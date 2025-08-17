قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بتوجيهات عاجلة من وزير الصحة .. حصر احتياجات المنشآت الطبية بالإسكندرية للتطوير

جانب من الجولة
جانب من الجولة
عبدالصمد ماهر

قام الدكتور شريف مصطفى، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، يرافقه الدكتور محمد بدران مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية  والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، بجولة تفقدية في محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بهدف إعداد تقرير شامل يغطي المنشآت الصحية التي تحتاج إلى التطوير ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى تحديث الخريطة الصحية التي تخدم نحو 5.5 مليون مواطن في المحافظة.

‎تنسيق كامل مع الجهات المعنية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن مساعد الوزير قام بتفقد مستشفيات (صدر كوم الشقافة، وفوزي معاذ للأطفال، والقباري التخصصي)، إلى جانب مراكز طب الأسرة (المفروزة، وبن سهلان، وجنوب المتراس) مؤكدا وجود تنسيق كامل مع الجهات المعنية، لتنفيذ الخطة العاجلة للتطوير الشامل لهذه المنشآت، بما يلبي تطلعات المواطن المصري في الحصول على خدمات صحية متميزة.

‎وأضاف أن الدكتور شريف مصطفى، اطلع على معدلات الإنجاز في المشروعات الصحية الجارية بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ وضغط الجداول الزمنية لضمان التسليم في المواعيد المحددة، بهدف تقديم خدمات صحية شاملة وفعالة.

‎واختتم المتحدث الرسمي بالتنويه إلى أن الجولة تضمنت استعراض جميع الاحتياجات والتحديات التي تواجه المشروعات الصحية في المحافظة، مع التركيز على وضع حلول فورية لتذليل العقبات، بالإضافة إلى الاتفاق على آليات تدعم تنمية البيئة الصحية وتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين.

وزير الصحة المنشآت الطبية تقرير شامل الإسكندرية مساعد وزير الصحة

