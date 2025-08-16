وزير الصحة ينعي طبيب شاب توفي أثناء عمله بوحدة البراهمة بـ قنا

نعى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، الطبيب الشاب محمد أحمد أحمد يوسف، طبيب عام بوحدة البراهمة بمركز قفط بمحافظة قنا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 16 أغسطس 2025، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأديته لواجبه الإنساني في خدمة المرضى.



‎وذكر وزير الصحة في بيانه: نشاطر أسرة الفقيد ومحبيه خالص العزاء، نؤكد التزامنا في وزارة الصحة، بدعم أسرة الفقيد، مع التأكيد على تقديرنا العميق لتضحيات العاملين في القطاع الصحي الذين يبذلون جهوداً استثنائية في سبيل إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع.

رحم الله الفقيد، وألهمنا جميعاً الصبر والقوة.