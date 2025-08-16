الصحة ترد علي أزمة تجمع المواطنين أمام مستشفى بالإسكندرية بسبب مصل السعار

رد الدكتور حسام عبد الغفار ، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، علي منشور متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، زعم ناشره توقف خدمة التطعيم ضد السعار أو داء الكلب، بمستشفى الجمهورية في محافظة الإسكندرية نتيجة تعطل «السيستم».

وبحسب البوست المنشور: تجمع عدد كبير من المواطنين أمام غرفة تطعيمات السعار عقب إصابتهم بعقر كلاب مع عدم تمكنهم من الحصول على التطعيم بسبب تعطل السيستم.



وزعم صاحب البوست، عدم اتخاذ موقف من قبل مدير المستشفى رغم عشرات الإصابات المتواجدة، وإصراره على انتظار عودة السيستم للعمل.

متحدث الصحة يرد

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، إنه بالإشارة إلى البلاغ الوارد بخصوص توقف خدمة تطعيمات العقر بمستشفى الجمهورية نتيجة عطل في «السيستم» نود أن توضح الآتي :

خدمة تطعيمات العقر مستمرة ولم تتوقف بالمستشفى وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمة.