بديل صناعي لفقرة عنقية مكسورة.. جراحة نادرة لأجنبي في مستشفي برج العرب

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، نجاح الفريق الطبي، بمستشفى برج العرب المركزي - بمحافظة الإسكندرية ، في إجراء عملية جراحية دقيقة لمريض مصاب بكسر في الفقرات العنقية وتثبيت الفقرات ووضع بديل صناعي للفقرة المكسورة .

وأوضحت وزارة الصحة والسكان ، إن المستشفى استقبل حالة طوارئ من مستشفى العلمين التابعة لأمانة المراكز الطبية المريض عمره 28 عامًا مواطن أجنبي تبين بعد الفحوصات الدقيقة إصابته بكسر بالفقرات العنقية .

فحص الحالة ودخولها الرعاية

وقالت وزارة الصحة والسكان ، إنه تم فحص الحالة ودخولها الرعاية المركزة وتوفير الدم و البلازما اللازمة أجريت العمليات وتم عمل تثبيت أمامي وخلفي للفقرات واستئصال الفقرة المكسورة ووضع بديل لها صناعي خرج المريض من العمليات بصحة جيده إلى الرعاية المركزة في حالة مستقرة لاستكمال علاجه.