أخبار البلد

يوم علمي لأطباء الأسنان بمستشفيات الصحة النفسية وتقديم خدمات مجانية لـ86 مواطنًا

عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، يومًا علميًا لأطباء الأسنان العاملين بمستشفيات الصحة النفسية، في إطار جهودها لتعزيز التعليم الطبي المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الصحية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير الخدمات الطبية في مستشفيات الصحة النفسية، بهدف تحقيق التكامل بين الرعاية النفسية والبدنية، بما يشمل خدمات طب الأسنان، لتحسين جودة الرعاية الصحية الشاملة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن اليوم العلمي شهد مشاركة 29 طبيب أسنان من مستشفيات (العباسية، الخانكة، مصر الجديدة، إمبابة، حلوان) للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وأشار إلى أن البرنامج تضمن دورتين تدريبيتين متخصصتين في علاج الجذور وطب الفم والتشخيص، قدمهما الدكتور أشرف الرفاعي، أستاذ علاج الجذور، والدكتورة عبير جاويش، أستاذ طب الفم والتشخيص، حيث تم استعراض أحدث الأساليب العلمية والعملية لتطوير المهارات الإكلينيكية.

دمج خدمات طب الأسنان

من جانبه، أكد الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية والمشرف على الأمانة العامة للصحة النفسية، أهمية دمج خدمات طب الأسنان ضمن منظومة العلاج النفسي، لتعزيز جودة الحياة للمرضى.

وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير الخدمات المقدمة في مستشفيات الصحة النفسية.

في سياق متصل، أوضحت الدكتورة غادة مرعي، مدير الإدارة العامة لطب الأسنان، أن اليوم العلمي تضمن تنظيم قافلة طبية بمستشفى العباسية، قدمت خدمات فحص وعلاج لـ60 مريضًا.

كما نظمت ندوة تثقيفية حضرها 49 نزيلًا من الرجال والسيدات، إلى جانب فحص وعلاج 26 حالة من الأطفال وذويهم في عيادة «بيت الشمس».

وتعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتقديم خدمات طبية وتوعوية مجانية، لدعم التكامل بين الرعاية النفسية والطبية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة.

