افتتاح حديقة الحيوان رسمياً.. سعر التذكرة هيوصل كام؟
مضرب جولف رمز للسلام .. زيلينسكي يهدي ترامب هدية نيابة عن جندي أوكراني فقد ساقه
مسؤولون إسرائيليون: حماس كثفت من جرأتها في الهجمات.. ومحاولة أسر الجنود زادت
بالأسعار.. أبرز 5 سيارات كهربائية ببروتوكول أوروبي في مصر
حالة الطقس غدا.. جو حار نهارا مائل للحرارة ليلا والعظمى بالقاهرة 35
انفجار خط أنابيب الغاز في ولاية كارولاينا الشمالية بالولايات المتحدة
سنحتاج مصر والأردن لتنفيذ مهمة.. ماكرون يكشف تفاصيل اتصاله بالرئيس السيسي والملك عبد الله
مفيدة شيحة: الانفصال والعيش في نفس المسكن بدون طلاق إهانة وخراب نفسي
ماكرون: الهجوم الإسرائيلي المزمع على غزة سيفجر الأوضاع في الشرق الأوسط
800 ألف جنيه و5000 دولار.. تفاصيل المسروقات من شقة أحمد شيبة
أناني أنت.. كارمن سليمان تكشف موعد طرح أحدث أغنياتها
حاتم باشات: المقترح المصري القطري بشأن غزة طوق النجاة.. وتعنت الاحتلال يؤكد عدم رغبته في السلام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة يتفقد مستشفى الشروق المركزي في زيارة ميدانية مفاجئة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
عبدالصمد ماهر

في إطار جولة ميدانية مفاجئة شملت عددًا من المنشآت الطبية بمدينة الشروق في محافظة القاهرة، تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى الشروق المركزي، لمتابعة جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والتأكد من كفاءة سير العمل.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير بدأ جولته بمتابعة آلية استقبال المرضى، منذ تسجيلهم عبر شباك التذاكر وحتى تلقيهم الخدمة الطبية، لضمان سلاسة الإجراءات. كما تفقد الوزير أقسام المستشفى المختلفة، واطلع على جداول عمل الفرق الطبية والتمريضية، مؤكدًا ضرورة انتظام التواجد لتقديم رعاية طبية متكاملة على مدار الساعة. وأشاد بجهود الكوادر الطبية في ظل ارتفاع نسب التردد، مشددًا على أهمية توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة.

تضم 25 ماكينة غسيل كلوي

وخلال الزيارة، استعرض الوزير الإمكانات التشغيلية للمستشفى، التي تضم 25 ماكينة غسيل كلوي، 9 أسرّة رعاية مركزة، 10 حضّانات للأطفال المبتسرين، و24 سريرًا داخليًا. واستجابةً لاحتياجات الأطباء، وجه الدكتور عبدالغفار بتزويد وحدة العناية المركزة بجهازي “سونار متنقلين”، وتزويد عيادة الرمد بجهاز كشف حديث، لتعزيز دقة التشخيص ورفع كفاءة الخدمات الطبية.

كما حرص الوزير على التواصل المباشر مع المرضى وذويهم، للاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مؤكدًا التزام الوزارة بالاستجابة السريعة لأي احتياجات طارئة يتم رصدها، لضمان تقديم رعاية صحية متميزة تلبي تطلعات المواطنين.

رئيس الوزراء وزير الصحة مستشفى الشروق المركزي المنشآت الطبية القاهرة الخدمات الطبية

