الفراخ بكام النهارده؟ تعرف على أسعار البيضاء والبلدي في الأسواق

عرض برنامج “صباح البلد”، المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، تقرير فيديو من أحد محلات الدواجن لمعرفة أسعار الدواجن البيضاء اليوم، الخميس 21- 8 -2025.

وقالت مراسلة القناة الزميلة ماهيتاب مختار، إنها متواجدة بصقر قريش، لمعرفة الأسعار اليوم، وذلك بعد اتجاه الكثير لشراء الدواجن البيضاء بعد تراجع أسعارها.

وكشف تاجر دواجن، عن أن الدواجن البلدي تسجل 130 جنيها، والدواجن البيضاء 80 جنيها، والبلدي الحشو بـ 135 جنيها.

وأوضح أن جميع أنواع الدواجن لها سوق، وأن كل أسرة يكون لها طبيعة في شراء الدواجن.