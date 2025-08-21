بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق، ارتفاعًا طفيفًا مما حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى 62 جنيهًا بعد ما كان يُسجّل 60 جنيهًا منذ يومين.



ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق.



أسعار الدواجن اليوم



وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيهًا بعدما وصل إلى سعرها 66 جنيهًا أى انخفضت حوالى 4 جنيهات، وتصل للمستهلك بسعر 78 جنيهًا، كما ارتفعت أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيهًا للكيلو بعدما كانت تسجل 45 جنيهًا أى ارتفعت 5 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.



سعر الفراخ الحمراء

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" لتصل إلى 107 جنيهات بعد ما كان سعرها 102 جنيه وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا.



بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 130 جنيهًا.



كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 إلى 85 جنيهًا.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.

سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.



.

أسعار البيض اليوم الخميس

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 137 جنيهًا بعد ما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيهات.

كما انخفضت سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 140 جنيها.



من جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة لما لها من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي.



وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن أسعار البيض تراجعت لتسجل نحو 130–135 جنيهًا للكرتونة، بعد أن كانت قد تجاوزت 180–200 جنيه.



وتابع قائلًا: “حدث نزول درامي في أسعار البيض وموجود في أي مكان بـ 135 جنيهًا.. بما فيها الساحل الشمالي”، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد في أوقات سابقة كان هدفه ضبط الأسواق ومنع المغالاة".