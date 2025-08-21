قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ألمانيا تستنكر استدعاء إسرائيل 60 ألف جندي احتياط وتدين مخطط "إي 1" الاستيطاني
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025
جهات التحقيق تفحص ثروة نورهان حفظي بعد القبض عليها
ألمانيا: اعتقال روسي خطط لمهاجمة السفارة الإسرائيلية في برلين بعد تدريبه مع داعش
أحمد بلال يفتح النار على رمضان صبحي: عنده 28 سنة ومابيقدرش يجري
الجنائية الدولية ترفض العقوبات الأمريكية وتصفها بهجوم على العدالة الدولية
عودة مسمار الوسط.. موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة
ساعة صلاح وبدلته تخطفان الأنظار من جوائز الأفضل.. كم سعر الإطلالة؟
حماس: عملية "عربات جدعون 2" إمعان في حرب الإبادة ضد غزة
اكتمال الحجز في عمرة المولد النبوي بنقابة الصحفيين.. وفتح التسجيل المبكر لعمرة رجب
بعد القبض عليها.. مفاجآت عثر عليها بشنطة البلوجر نورهان حفظي
بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق اليوم الخميس 21-8-2025

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

شهدت أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق، ارتفاعًا طفيفًا مما حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة إلى 62 جنيهًا بعد ما كان يُسجّل 60 جنيهًا منذ يومين. 
 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في مصر، بالمزارع والأسواق.
 

أسعار الدواجن اليوم
 

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة ووصل سعر الكيلو إلي 62 جنيهًا بعدما وصل إلى سعرها 66 جنيهًا أى انخفضت حوالى 4 جنيهات، وتصل  للمستهلك بسعر 78 جنيهًا، كما ارتفعت  أسعار الدواجن الأمهات إلي حوالى 60 جنيهًا للكيلو بعدما كانت تسجل 45 جنيهًا أى ارتفعت 5 جنيهًا،  وتصل للمستهلك بسعر 70 جنيهًا. 
 

سعر الفراخ الحمراء 

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 107 جنيهات بعد ما كان سعرها 102 جنيه  وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيهًا. 
 

 بينما استقرت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة لتصل إلى 119 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 
كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من  220 لـ 180 جنيهًا في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 70 إلى 85  جنيهًا.
وكيلو الأجنحة يتراوح بين 50 و 60 جنيها.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
 

.
أسعار البيض اليوم الخميس 

واستقرت سعر كرتونة البيض الأحمر لـ 100 جملة لتصل للمستهلك بسعر 137 جنيهًا بعد ما كانت تباع للمستهلك بنحو 140 جنيهات.

كما انخفضت  سعر كرتونة البيض الأبيض 100 جنيه جملة لتباع للمستهلك بنحو 135 جنيهًا.

كما يبدأ سعر كرتونة البيض البلدي 130 جنيهات جملة وللمستهلك بنحو 140 جنيها.

 من جانبه ، أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الثروة الحيوانية والداجنة لما لها من تأثير مباشر على أسعار اللحوم والبيض والدواجن في السوق المحلي.


وأوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية، أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن، مع وجود فائض يسمح بالتصدير، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن حاليًا أقل من تكلفة الإنتاج، لافتًا إلى أن أسعار البيض تراجعت لتسجل نحو 130–135 جنيهًا للكرتونة، بعد أن كانت قد تجاوزت 180–200 جنيه.


وتابع قائلًا: “حدث نزول درامي في أسعار البيض وموجود في أي مكان بـ 135 جنيهًا.. بما فيها الساحل الشمالي”، مؤكدًا أن تدخل الدولة بالاستيراد في أوقات سابقة كان هدفه ضبط الأسواق ومنع المغالاة". 

