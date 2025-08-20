تموين الأقصر يضبط ربع طن دواجن مجهولة المصدر داخل سيارة ثلاجة نصف نقل

وجه الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، بضرورة تكثيف الحملات التموينية على مختلف الأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية.

وشنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالأقصر مجموعة من الحملات الصباحية.

وخلال الحملة، تم استيقاف سيارة ثلاجة نصف نقل محملة بالمواد الغذائية، حيث جرى ضبط ربع طن من أجزاء الدواجن (أجنحة – كبد – قوانص) مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات دالة على مصدرها.

كما أسفرت الحملة عن ضبط عدد (5) مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات المعروضة للجمهور، بالإضافة إلى (2) مخالفة للإعلان عن أوكازيون وهمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يأتى ذلك في إطار تعليمات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر،