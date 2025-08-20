إنشاء فرع جديد لمكتبة مصر العامة بمدينة الطود بمحافظة الأقصر

أصدر المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، قرارًا بالموافقة على إنشاء فرع لمكتبة مصر العامة بمدينة الطود، ليكون منارة جديدة للثقافة والمعرفة تخدم أبناء المدينة والمراكز المجاورة.

وأوضح السيد أحمد حسن، رئيس مركز ومدينة الطود، أن الفرع الجديد للمكتبة سيقام بالطابق الأول علوي – الجناح الأيمن – أعلى مبنى المركز التكنولوجي بمجلس مدينة الطود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المحافظة على نشر الوعي الثقافي، وتوفير بيئة تعليمية وخدمية متكاملة للأجيال المختلفة.

ومن المقرر أن يقدم فرع المكتبة الجديد خدمات متنوعة تشمل قاعات للاطلاع والبحث العلمي، وأركانًا مخصصة للأطفال لتنمية مهاراتهم الإبداعية والفكرية، إلى جانب تنظيم ندوات ثقافية، وورش عمل، وأنشطة فنية وترفيهية تستهدف مختلف الفئات العمرية.

ويعكس هذا المشروع توجه محافظة الأقصر نحو تعزيز البنية الثقافية، ودعم المبادرات التي تسهم في بناء مجتمع واعٍ ومستنير، بما يتماشى مع رؤية الدولة في الاستثمار بالثقافة والتعليم كركيزة للتنمية المستدامة.