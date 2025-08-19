حريق في شقة سكنية بمنطقة الكرنك بالأقصر

شهدت منطقة الكرنك بمدينة الأقصر وقوع حريق داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بأحد الشوارع الجانبية الضيقة بالمنطقة حيث اندلعت النيران بشكل مفاجئ ما أثار حالة من الذعر بين الأهالي

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التي نجحت في السيطرة على الحريق ومنع امتداد ألسنة اللهب إلى العقارات المجاورة كما تم تأمين محيط الواقعة حفاظا على أرواح المواطنين

وتجري الأجهزة الأمنية والمعنية حاليا أعمال الفحص لكشف أسباب اندلاع الحريق وحصر حجم الخسائر والتلفيات الناتجة عنه