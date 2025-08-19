محافظ الأقصر يوافق على قبول جميع طلبات الزيادة فوق الكثافة بالمدارس الخاصة

وافق المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، على منح المدارس الخاصة نسبة 10% فوق الكثافة المقررة وفق اللائحة الداخلية لكل مدرسة، وذلك استجابةً للطلبات المقدمة.



وبناءً على القرار، تم قبول جميع الطلبات المقدمة فوق الكثافة وعددها 36 طلبًا، بما في ذلك طلبات التحويل إلى المدارس الخاصة، مع تحديد الحد الأقصى للكثافة داخل الفصول بـ50 طالبًا.

والجدير بالذكر أن محافظ الأقصر كان قد وافق في وقت سابق على منح المدارس الرسمية للغات نفس النسبة (10% فوق الكثافة)، وهو ما أسفر عن قبول 112 طلبًا كمرحلة أولى.

ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة الأقصر على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالمدارس وتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور.