مدبولي: مصر شهدت طفرة تنموية شملت تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد
رئيس الوزراء يدعو الشركات اليابانية لإنشاء منطقة صناعية في اقتصادية قناة السويس
صدمة كبيرة.. نادي الصفاقسي التونسي يعلن إصابة علي معلول
الليلة بـ 200 ألف.. الراقصة بديعة وحش الكون من تشجيع الأم لملف بالأداب
مدبولي من اليابان: تطوير مجموعة من الحوافز والمزايا المُقدمة للمستثمرين
توقيع 12 اتفاقية وخطاب نوايا مع اليابان في قطاعات استراتيجية
هولندا تعتذر عن حادث السفارة المصرية في لاهاي: سنكثف الإجراءات الأمنية
ترامب وزيلينسكي.. كيف تحول التوتر إلى تفاهم بين فبراير وأغسطس؟
الخارجية: حماس وافقت على غالبية البنود الواردة بمقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار
عودة نظام الحجز الإلكتروني للوحدات السكنية بدلًا من آلية القرعة العلنية اليدوية
منال عوض: توريد التجهيزات التكنولوجية لـ332 مجمع خدمات حكومية بتكلفة 423 مليون جنيه
مثال حي للطاعة.. الكنيسة تواصل صوم العذراء مريم حتى هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الرعاية الصحية: بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية بالأقصر

عبدالصمد ماهر

أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن بدء تشغيل عيادة العلاج الطبيعي للأطفال بمركز طب أسرة العوامية – أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للهيئة بمحافظة الأقصر – وذلك بتكلفة تجهيزات أكثر من 150 ألف جنيه مصري، استمرارًا لتشغيل عيادات العلاج الطبيعي للأطفال في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية متكاملة لمنتفعي المنظومة بالمحافظات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن تشغيل الخدمة بمركز طب أسرة العوامية يأتي استكمالًا لنجاحات الهيئة في التوسع بخدمات العلاج الطبيعي والتأهيل الحركي للأطفال داخل وحدات ومراكز الرعاية الأولية، حيث أصبحت الخدمة متاحة الآن في خمسة مراكز هي: مركز طب أسرة الشيخ زايد بالإسماعيلية، مركز طب أسرة بلال بن رباح ببورسعيد، وحدة طب أسرة البصيلية قبلي بأسوان، مركز رعاية طفل كوم أمبو بأسوان، وأخيرًا مركز طب أسرة العوامية بالأقصر.

المراكز المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية

وقال السبكي إن مركز طب أسرة العوامية يُعد من المراكز المتميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، حيث قدم أكثر من 326,500 خدمة طبية، بالإضافة إلى 54,000 خدمة للفحص الشامل منذ بدء تشغيله وحتى الآن، لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.

وأضاف أن المركز يخدم أكثر من 33,500 فرد بواقع 8,995 ملف عائلي من المنتفعين بالمنظومة داخل محافظة الأقصر، مؤكدًا أن تشغيل قسم العلاج الطبيعي يُمثل إضافة نوعية تعزز التكامل بين خدمات الرعاية الأولية والعلاجية، وتخفف من الأعباء المادية والجهد على الأسر المصرية.

وأوضح رئيس الهيئة أن خدمات مركز طب أسرة العوامية تشمل عيادات طب الأسرة، عيادة الأسنان، عيادات تخصصية (نساء – باطنة – أطفال)، خدمات الصيدلية وصرف الأدوية، المعمل، الأشعة (عادية – سونار)، تنظيم الأسرة، التطعيمات، متابعة الحمل، الفحص الشامل، الاستقبال والطوارئ، إضافة إلى خدمات العلاج الطبيعي التي تم تشغيلها حديثًا.

واختتم السبكي تصريحاته بأن الهيئة مستمرة في توسيع مظلة خدمات الرعاية الصحية الأولية وتطويرها بما يضمن تحقيق العدالة الصحية والاستدامة، مشيرًا إلى أن مراكز ووحدات الرعاية الأولية أصبحت تمثل الذراع الأقوى لتحقيق الرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، ضمن رؤية مصر 2030.

صرف مرتبات أغسطس2025

المالية تستعد.. صرف مرتبات أغسطس2025 بالزيادة الرسمية

الزمالك

وزارة الإسكان تسحب أرض فرع نادي الزمالك الجديد في 6 أكتوبر وتقرر وقف أعمال البناء

حبيبية الشماع وسائق النقل الذكي

بـ 100 مليون جنيه.. حبيبة الشماع بعد وفاتها تعود لساحة القضاء من جديد

صورة اللاعبة

تطورات جديدة بقضية لاعبة الجودو بنادى سموحة.. وشقيقها يفتح النار على رواد السوشيال ميديا | ما القصة؟

رحمة حسن

إصابة جديدة تتعرض لها رحمة حسن بعد الصلع

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان

هل تجوز الصلاة قبل نهاية الأذان؟.. الإفتاء تجيب

محكمة

إحالة موظف تحرش بزميلته داخل مقر شركة بالجيزة للمحاكمة

الأرصاد.. أرشيفية

ظاهرتان جويتان .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء

محافظ الغربية

حملة إعادة صياغة الوحدات المحلية تصل السنطة.. والغربية تواصل التطوير في كل المراكز والقرى

تعليم الأقصر

وكيل التعليم بالأقصر يتفقد تدريب طلاب الثانوية الفندقية على أساسيات المطبخ الإيطالي

حملات تموينية في المنوفية

️ضبط طن و100كيلو لحوم مفرومة ومجمدة مجهولة المصدر في المنوفية

نشرة المرأة والمنوعات: ماذا تعرف عن علاء الساحر دجال المشاعر ..حبست جوزها من هي ريم الرفاعي .. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

جميلة عزيز توثق معركتها الصحية.. استمرار علاج السرطان وتهديد قطع شبكية العين لبصرها

سحر أم نصاب مشاعر.. كيف استدرج البلوجر علاء الساحر الفتيات| القصة الكاملة

بعد تصدرها التريند.. معلومات صادمة عن هدير عبد الرازق

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: ثوابت مصر للقضية الفلسطينية واستقرار الشرق الأوسط

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية

د. آية الهنداوي تكتب: إسرائيل في مواجهة القاهرة .. حرب الروايات المسمومة

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: من التحكم في المناخ إلى تحقيق الاستدامة.. دور الزراعة المحمية في رؤية مصر 2030

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: بوتين وترامب في قمة ألاسكا.. سلام مؤجل أم صفقة كبرى

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النظرة الإيجابية

