قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 أطنان حشيش وهيدرو.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بربع مليار جنيه| صور
النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء
الكابينت الإسرائيلي يقر خطة نتنياهو لاحتلال مدينة غزة
حكم من ترك صلاة الجمعة 3 مرات وماذا يحدث لقَلْبه؟ افعل 4 أمور فوراً
لبنان .. عون: المنطقة العربية تشهد تحولات كبرى
تركيا: على إسرائيل وقف خططها العسكرية في غزة بشكل فوري
وزير الخارجية ونظيره الإيراني يبحثان خطط إسرائيل بشأن احتلال غزة
احذر من هذا الفعل أثناء خطبة الجمعة.. نهى عنه النبي
الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد
شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنين بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم
الأمم المتحدة: ندعو إلى وقف الخطة الإسرائيلية بشأن غزة فورا
وزير مالية الاحتلال: سنمحو الدولة الفلسطينية مستقبلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرعاية الصحية: نستهدف توطين الجراحات الروبوتية والرعاية الأولية الذكية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، السفير سوريش كي ريدي، سفير جمهورية الهند لدى القاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التغطية الصحية الشاملة، والصحة الإلكترونية، والبحوث الإكلينيكية، وعدد من المحاور الاستراتيجية الأخرى.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد السبكي أن العلاقات القوية والراسخة بين القيادة السياسية بين مصر والهند هيأت مناخًا داعمًا لتعزيز التعاون في شتى مجالات الرعاية الصحية، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة آسيا للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية بفضل موقعها الاستراتيجي ودورها الريادي في القارة.

وأضاف السبكي أن الهيئة تستهدف توطين تقنيات الجراحات الروبوتية ونماذج الرعاية الأولية الذكية داخل منشآتها الصحية، من خلال شراكات مع كبرى المؤسسات الصحية الهندية، وعلى رأسها مستشفيات "أبوللو" ومجموعة "أستر"، بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أكد السفير سوريش كي ريدي أن مصر تمثل مركزًا إقليميًا مهمًا للتوسع في إفريقيا في مجالات الصحة والتكنولوجيا الطبية، ودعا السفير الجانب المصري إلى زيارة الهند للاطلاع على التجربة الهندية الرائدة في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا أن بلاده تسعى لبناء شراكة طويلة الأمد مع الهيئة لتبادل النماذج الناجحة، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وفتح آفاق جديدة للأسواق الناشئة.

السوق المصري واعدًا لجذب المزيد من الشركات الهندية

وأشار ريدي إلى أن السوق المصري يُعد واعدًا لجذب المزيد من الشركات الهندية المتخصصة في التكنولوجيا والرعاية الصحية، خاصة مع ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور سريع، ووجود إمكانات كبيرة للتعاون بين البلدين في مجالات الابتكار الصحي والتكنولوجي.

هذا، وشارك اللقاء من جانب هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد، نائب رئيس الهيئة، الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية، الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، ومدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتورة ريهام الشناوي، مدير إدارة الاتصال والتعاون الدولي، الدكتورة ندى الششتاوي، مسؤول تعاون دولي.

ومن جانب سفارة الهند في القاهرة، كلًا من: السيد راف برافين سينج، السكرتير الأول للاقتصاد والتجارة والممثل التجاري بالسفارة، السيد أسعد زوبيري، السكرتير الثالث لشؤون التجارة والاقتصاد.

الرعاية الصحية التغطية الصحية دولة الهند القاهرة الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

آية بعد صلاة العصر يوم الجمعة.. رددها يرزقك الله من حيث لا تحتسب

زلزال الامارات

زلزالان يضربان الإمارات خلال يومين.. صدفة جيولوجية أم بداية لنشاط زلزالي مروع | تقرير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري 8 أغسطس

مدام و سوزي و شاكر محظور

كسبوا ملايين من لايفات تيك توك .. يعني إيه غسيل أموال وكيف يتم مع البلوجرز؟

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات «موكا موكا» بعد حبسها

نشرت إيحاءات مخلة.. اعترافات موكا موكا بعد حبسها

بلال عطية

لاعب الأهلي يبهر مسؤولي شتوتجارت الألماني

ترشيحاتنا

مصنع مخللات

ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المخلل بالقليوبية

ارشيفية

تعرف على الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لشارع 26 يوليو في اتجاه ميدان لبنان

المتهمة وابنتها

التحقيق في إشعال سيدة وابنتها في باب شقة جارهما بالطالبية

بالصور

الدكتورة يومي تتألق بـ 3 إطلالات مبهرة في حفل زفافها| شاهد

الدكتوره يومي
الدكتوره يومي
الدكتوره يومي

بلون التفاح.. شاهد سيارة بوجاتي W16 الخارقة الجديدة

بوجاتي
بوجاتي
بوجاتي

لماذا يستعد الجيش الأمريكي لتفجير شاحنتين سايبرتراك جديدتين؟

تسلا
تسلا
تسلا

فستان صيفي .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد