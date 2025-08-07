قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نادية مصطفى: أنغام النهاردة هتدخل تعمل عملية دقيقة
قوات الاحتلال تفجر منزل الأسير عبدالرحيم الهيموني في الخليل
موسكو تتجنب التعليق على مقترح لقاء ثلاثي بين بوتين وترامب وزيلينسكي
وزير الاستثمار: نقدر دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في دفع جهود التطوير المؤسسي
مات من الفرحة.. القصة الكاملة لوفاة شاب بعد كتب كتابه على عروسه بالمنوفية
شوبير يكشف عن الأندية المهدده بالهبوط في الموسم الجديد
خلال يومين .. شوبير يكشف مصير وسام أبو علي
رئيس إسكان النواب يكشف الأوراق المطلوبة لحصول المستأجر على سكن بديل
هتدخل عمليات تاني .. تفاصيل جديدة عن مرض أنغام
بدء جلسة مباحثات برئاسة رئيسى وزراء مصر والسودان
يفوق مساحة باريس ..حريق ضخم يلتهم مساحة 16 ألف هكتار في فرنسا
تقدّم حقوقي للعراق .. حذف اسم بغداد من تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والنزاعات |فيديو
الرعاية الصحية: نجاح أول عملية قلب مفتوح لتغيير الشرايين بمجمع السويس الطبي

عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن نجاح أول عملية جراحية كبرى بالقلب المفتوح لتغيير الشرايين التاجية (CABG) بمجمع السويس الطبي، وذلك في إطار إنشاء أول مركز تميز إكلينيكي في جراحات القلب والصدر بالتعاون مع نخبة من الخبراء الدوليين وكبرى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا الطبية بمجمع السويس الطبي

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن إجراء هذه الجراحة المعقدة للمرة الأولى بمجمع السويس الطبي يُعد إحدى الثمار الأولى لمشروع التميز الإكلينيكي، مشيرًا إلى أن العملية نُفذت بكفاءة عالية لمريض كان يعاني من ضيق شديد في الشرايين التاجية، وأنها تُجرى بتكلفة تتجاوز 300 ألف جنيه في القطاع الخاص، بينما لم يتحمل المريض سوى 450 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

جراحات الشريان الأورطي

وأضاف رئيس الهيئة، أن الهيئة تستعد خلال الأسابيع المقبلة لإطلاق ورش تدريبية وتدريبات سريرية مكثفة في تخصص جراحات القلب والصدر، داخل مجمع السويس الطبي، وذلك لتأهيل الكوادر الطبية على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الجراحية عالميًا، من بينها TAVI (زرع الصمام الأورطي عبر القسطرة)، جراحات الشريان الأورطي، القسطرة التداخلية المعقدة، والرعاية المتقدمة لما بعد الجراحة، وغيرها من التقنيات العالمية الدقيقة والمتقدمة في تخصص جراحات القلب والصدر.

وفي هذا السياق، وجه الدكتور أحمد السبكي الشكر والتقدير للفريق الطبي المتخصص الذي أجرى العملية بنجاح، والذي ضم من وحدة جراحة القلب والصدر كلًا من، الدكتور إيهاب رجب الأقطش، استشاري جراحة القلب والصدر ورئيس القسم، الدكتور محمد صلاح الدين غنيم، استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور عمر علاء الدين عطا، استشاري جراحة القلب والصدر، الدكتور حسام السيد عبد الفتاح، أخصائي جراحة القلب والصدر، الدكتور ناجي محمد أحمد، أخصائي جراحة القلب والصدر، الدكتور عمر أيمن خفاجي، الدكتورة روان محمد السعيد "أطباء مقيمين"، كما شارك في العملية من قسم التخدير الدكتور عمرو محمود صبري، فيما قام بالإشراف على وحدة الإرواء القلبي خلال الجراحة كل من "أحمد محمد علي، محمد السيد عنان"، وبمعاونة فريق التمريض المتميز بمجمع السويس الطبي.


وأشار رئيس الهيئة إلى أن مجمع السويس الطبي يُعد صرحًا طبيًا متكاملًا، وواحدًا من النماذج الرائدة للرعاية الصحية المتقدمة في مصر، حيث يضم 600 سرير، بينها 109 أسرّة مخصصة للعناية المركزة، القلبية، الجراحية، والحالات الحرجة، إلى جانب 16 غرفة عمليات، وجهازين لقسطرة القلب، و70 ماكينة غسيل كلوي، و54 حضّانة للأطفال المبتسرين، فضلًا عن أكثر من 30 تخصصًا طبيًا وجراحيًا تشمل جراحات القلب والصدر، المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، الحروق، السكتة الدماغية، العمود الفقري، النساء والتوليد، وغيرها.

ومجمع السويس الطبي حاصل على درجة الاعتماد القومية من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، والمعترف بها من الاسكوا العالمية، كدلالة واضحة على التزامه بأعلى معايير الجودة وسلامة المرضى، وهي شهادة ثقة دولية في كفاءة النظم الطبية والإدارية، والبنية التحتية، وتجهيزات المجمع وقدراته الإكلينيكية.

وفي السياق ذاته، كشف السبكي عن أن المجمع أول مستشفى رقمي ذكي متكامل يعمل بتكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل ورفع كفاءة التشغيل داخل منشآتها الصحية، بما يحقق تقديم خدمات صحية ذكية، دقيقة، وآمنة، تتماشى مع أعلى المستويات العالمية.

وتابع السبكي، أن المجمع يضم أيضًا وحدات متكاملة للأشعة والتحاليل تشمل أجهزة الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، البانوراما، الماموجرافي، إلى جانب بنك دم تجميعي وصيدليات مركزية، مما يضمن تقديم خدمة طبية متكاملة تشمل جميع مراحل التشخيص والعلاج والمتابعة، ويجعل من المجمع نموذجًا مثاليًا في تقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتقدمة.

ولفت السبكي إلى أن إجمالي عدد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة داخل مجمع السويس الطبي حتى الآن تجاوز مليون خدمة طبية وعلاجية وفق معايير الجودة العالمية، ما يعكس حجم الإنجاز على أرض الواقع ومدى جاهزية البنية التحتية والكوادر الطبية والتقنية لتقديم رعاية صحية متكاملة تحقق رضاء المنتفعين وتدعم أهداف الدولة في تطوير القطاع الصحي.

الرعاية الصحية جراحات القلب مجمع السويس الطبي قلب مفتوح التميز الإكلينيكي التأمين الصحي الشامل

