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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

التأمين الصحي الشامل يوقع عقد اتفاق تقديم خدمة مع المستشفى الجوي

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
عبدالصمد ماهر

في إطار جهودها المستمرة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية وضمان وصول المنتفعين لخدمات متكاملة وذات جودة عالية، أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن توقيع اتفاق جديد لتقديم الخدمة الصحية مع المستشفى الجوي التخصصي التابع للقوات المسلحة، والذي يُعد الجهة رقم 7 من المستشفيات التابعة للقوات المسلحة التي تعاقدت مع الهيئة العامة للتأمين الشامل لتقديم الخدمة للمستفيدين من المنظومة.

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لسعي الدولة نحو تحقيق تغطية صحية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية لكل مواطن، في إطار رؤية مصر نحو تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءتها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأضافت الهيئة، أن الاتفاق يأتي في إطار إتاحة الخدمات التخصصية عالية الجودة للمواطنين، وأن مستشفى الجوي التخصصي تم اعتماده وفقًا لمعايير الجودة، بما يُمكّن المنتفعين من الحصول على الخدمات الصحية عالية التخصص بكفاءة وفعالية، مشيرة أنه بموجب التعاقد يضع المستشفى خبراته الطبية المتقدمة وكوادره المؤهلة في خدمة منظومة التأمين الصحي الشامل، التزامًا بالدور الوطني لمستشفيات القوات المسلحة في دعم جهود الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

ووقع الاتفاق من جانب المستشفى الجوي التخصصي، اللواء طبيب حسام الدين عبدالله محمد، مدير المستشفى، ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ، الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي .

وأشارت الأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن انضمام المستشفى الجوي التخصصي إلى شبكة مقدمي خدمات المنظومة يُعد إضافة قوية، لما يتمتع به المستشفى من إمكانيات طبية متقدمة وتجهيزات تكنولوجية تضاهي كبرى المستشفيات الإقليمية والعالمية.

التوسع في الشراكات الاستراتيجية

وأضافت المدير التنفيذي للهيئة، أن توقيع الاتفاقية يعكس التوجه نحو التوسع في الشراكات الاستراتيجية مع مقدمي الخدمات المتميزين، بما يضمن تغطية صحية متوازنة وعالية الجودة لجميع المواطنين المشمولين بالمنظومة، ويساهم في ترسيخ نموذج تأمين صحي عادل ومستدام.

وأضافت، أن إجمالي عدد الجهات المتعاقدة مع الهيئة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وصل حتى الآن إلى 493 جهة في مختلف المحافظات، منها 29% تابعة للقطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوسع المستمر يهدف إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل الرعاية الأولية والتخصصية، وتعزيز منظومة الشراء الاستراتيجي للخدمات الصحية.

بدورها أشارت الدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مقدمي الخدمات الصحية بالهيئة، أن المستشفى الجوي التخصصي يقدم باقة متكاملة من الخدمات الطبية التخصصية، من بينها جراحات القلب، وجراحات المخ والأعصاب، والعظام، والقساطر الطرفية، وجراحات الأوعية الدموية، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، وهو ما يعزز من قدرة الهيئة على تلبية احتياجات المنتفعين من الرعاية الصحية عالية التخصص.

وأضافت، أن الهيئة حريصة على توسيع شبكة مقدمي الخدمة الصحية للمستفيدين من المنظومة، وفي سبيل ذلك تُوقع العديد من بروتوكولات التعاون مع الجهات الحاصلة على الاعتماد بمختلف المحافظات، وكان أخرها الأسبوع الجاري حيث تم توقيع عقد اتفاق تقديم خدمة بين الهيئة وعدد من الكيانات الطبية المتخصصة بمحافظة الإسكندرية، وهي مستشفى أجيال، ومركز طب الأطفال بالإسكندرية.

التأمين الصحي الشامل المستشفى الجوي منظومة التأمين الصحي تغطية صحية الخدمات التخصصية

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