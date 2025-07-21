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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التأمين الصحي الشامل| محافظ كفر الشيخ يكشف آخر تطورات تطبيق المرحلة الجديدة

التأمين الصحي الشامل
التأمين الصحي الشامل
عادل نصار

كشف اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أنها واحدة من أبرز الهدايا التي قدمها للشعب المصري.


واضاف اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، في حوار عبر سكايب لقناة اكسترا نيوز، أن  مضيفا أن نطبق المرحلة الثانية وبدأت بداية الشهر الجاري، وتم تطوير عددا كبيرا من المستشفيات في المحافظة، متابعاً أن جاري انشاء ثلاث مستشفيات جديدة.
وتابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ، أن جميع القطاعات المعنية تعمل كفريق واحد، لتهيئة البنية التحتية الطبية، ورفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، لضمان جاهزية المنظومة عند انطلاقها رسميًا في كفر الشيخ، لافتاً إن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل يُعد نقلة نوعية في تاريخ الخدمات الصحية بمصر، ويعكس حرص فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي على ضمان تقديم رعاية صحية متقدمة للمواطن المصري، وتوفير خدمات علاجية لائقة لأهالينا.

أضاف محافظ كفر الشيخ، أن القطاع الصحي قد حظى باهتمام غير مسبوق بإطلاق الدولة وبرعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين وكذلك العديد من المبادرات الصحية التي ساهمت في تقديم خدمات الرعاية الصحية بصورة أفضل للمواطنين واستفادت منها محافظة كفر الشيخ بشكل كبير وغير مسبوق.

التأمين الصحي التأمين الصحي الشامل كفر الشيخ

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