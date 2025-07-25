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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار بني سويف| انتظام الخدمة بموقفي ناصر والواسطى.. وبرنامج تدريبي في أساسيات الأشعة فوق الصوتية لأطباء مستشفى التأمين الصحي

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

شهدت محافظة بني سويف خلال الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأحداث المهمة كان أبرزها 

محافظ بني سويف يتفقد  انتظام  الخدمة  بموقفي ناصر والواسطى  داخل مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور  

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام وسير العمل بموقف المراكز "الواسطى وناصر"داخل مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، تزامناً مع بدء تشغيل موقف المحافظات " اعتبارا من صباح اليوم " بعد نقله من مُحي الدين "مساء أمس "، ليعمل المجمع بكامل طاقته،ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية بمدينة بني سويف، بهدف تخفيف التكدس المروري بالشوارع الرئيسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وحرص المحافظ على فتح حوار مباشر مع المواطنين والسائقين المتواجدين بالموقع للاستماع إلى آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم، بما يضمن تقديم خدمة أفضل للجميع وتحقيق الاستدامة في الأداء، مشدداًعلى ضرورة متابعة التزام السائقين بخطوط السير الجديدة والتعليمات المحددة لضمان تقديم خدمة منتظمة للمواطنين، والتاكيد على أهمية الرقابة المستمرة من إدارة المواقف والمرور لتحقيق الانضباط الكامل داخل المجمع وخارجه.

محافظ بني سويف يتفقد موقع "موقف المحافظات سابقا ".. ويتابع انتظام الخدمة بعد نقل خطوط سير قرى مركز بني سويف وغروب ناصر  إليه

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،موقع موقف"المحافظات"القديم بمحيي الدين بمدينة بني سويف، عقب الانتهاء من نقل جميع أنشطته بالكامل إلى مجمع المواقف الجديد أسفل محور عدلي منصور، لبدء  التشغيل الكلي لمشروع المجمع ودخوله الخدمة بكامل طاقته ،ضمن خطة المحافظة لإعادة تنظيم المواقف الداخلية والخارجية وتخفيف الزحام المروري بالشوارع الرئيسية.

 

واطمأن المحافظ على الانتهاء من أعمال نقل الموقف إلى موقعه الجديد وإخلائه بالكامل  من خطوط السير بين بني سويف والمحافظات المجاورة ، وتابع الإجراءات التي تم تنفيذها لنقل مواقف قرى مركز بني سويف وبعض قرى غروب ناصر ، إلى موقف المحافظات السابق، لخدمة أهالي تلك القرى التي تم نقل  موقفها من  موقعها السابق الموازي لشريط السكة الحديد على ترعة الإبراهيمية

 فرع الهيئة ينظم برنامجاً تدريبياً متخصصاً في أساسيات الأشعة فوق الصوتية لأطباء الأطفال والمسالك بمستشفى التأمين الصحي

تحت رعاية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نظم فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي برنامجًا تدريبيًا متخصصًا في أساسيات الأشعة فوق الصوتية بعنوان "Basic POCUS Course"، وذلك بمشاركة 26 طبيبًا من تخصصي الأطفال والمسالك البولية بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف.

 

تناول التدريب الجوانب النظرية والعملية لتقنية الأشعة فوق الصوتية الموضعية، ودورها في دعم اتخاذ القرار الطبي العاجل، لا سيما في أقسام الطوارئ والعناية المركزة، وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في التدريب الطبي، وبمشاركة نخبة متميزة من الخبراء والمدربين، وهم د.أحمد ياسين، استشاري الرعاية المركزة بكلية طب بني سويف، د.عبد الرحمن شوشة، المنسق الطبي للشركة المنظمة، د.منى سرور، مدرس طب الطوارئ بكلية طب جامعة الإسكندرية، د.مازن أسامة، أخصائي الطوارئ بجامعة الإسكندرية، د.أحمد يسري، أخصائي الأطفال بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف. وفي حضور د.عبير شعبان، مدير إدارة التدريب بفرع بني سويف،

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