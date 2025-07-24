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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف: إزالة 1140 حالة واستلام 283 ألف طن قمح محلي

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثالثة من الموجة الــ 26 لإزالة التعديات التي بدأت 5 يوليو الجاري ، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات،في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة البناء المخالف

 وتبين من تقرير إدارة أملاك الدولة، أن إجمالي ماتم إزالته "منذ بدء المرحلة وحتى صباح اليوم "،وصل إلى 1149حالة بواقع (465 حالة أملاك دولة + 684 حالة تعد على أراض زراعية خاصة)وفي ظل تنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً لبرنامج زمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

محافظ بني سويف:استلام  283 ألف طن قمح محلي واقتصار التوريد على 4 مواقع  بالواسطى ،بني سويف، ببا وسمسطا

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ،سير العمل في منظومة التوريد بالمواقع التي حددتها وزارة التموين لاستلام وتوريد القمح بمراكز ومدن المحافظة وهي(صومعة سدس، شون قمن العروس الواسطى ، شونة بني سويف "2" ببني هارون ، وشونة العالمية على الطريق الصحراوي الغربي بسمسطا)،حيث تم اقتصار أعمال التوريد على تلك المواقع و مراعاة البعد المكاني" للمساحات المنزرعة وأقرب الأماكن للتوريد،فيما تم غلق باقي المواقع لامتلاء السعات التخزينية بها.

 وأشار محافظ بني سويف إلى أن إجمالي ما تم توريده لمواقع الاستلام بالصوامع والشون "منذ بداية الموسم وحتى صباح أمس "وصل إلى 282 ألف و895طن قمح، بزيادة زيادة عن المستهدف تقدر بــ 86 ألف طن بنسبة 144% من المستهدف،  وبزيادة 113% عن الطاقة التخزينية المتاحة والتي تقدر بنحو 250 ألف  طن موزعة على 22 موقعاً تخزينيا على  مستوى مراكز ومدن المحافظة ( 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة 155 ألف طن + 100 ألف طن بالشون)

 نائب المحافظ يشهد ختام فاعليات البرنامج التدريبي المتخصص لإعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الخطة بالتنسيق مع مشروع الدعم الفني بالوزارة

في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،شهد السيد" بلال حبش" نائب المحافظ ختام فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي نظمه مشروع الدعم الفني لوزارة التنمية المحلية،تحت عنوان"آليات وأدوات إعداد دراسات الجدوى القبلية للمشروعات ضمن الخطة الاستثمارية لقطاع برامج التنمية المحلية"، المنفذ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والذي عُقد مدار يومي 22 و23 يوليو 2025 بمقر نادي الإدارة المحلية بمدينة بني سويف.

 

و يأتي هذا البرنامج في إطار خطة عمل مشروع الدعم الفني التي تهدف إلى دعم أنظمة التنمية المحلية على المستويين المركزي والمحلي، وتطوير نظم العمل لتعزيز مجالات التنمية الاقتصادية، من خلال رفع كفاءة الكوادر التنفيذية وتزويدهم بالأدوات الحديثة لإعداد وتقييم دراسات الجدوى القبلية لمشروعات التنمية المحلية.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

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