تموين بني سويف: ضبط مكان لتجميع وإعادة تدوير وبيع زيت طعام مستعملة بالفشن

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،باستمراروتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية والتجارية، وذلك ضمن خطة المحافظة في مجال الرقابة على الأسواق ومجابهة محاولات الغش التجاري، بما يضمن توفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، والتصدي لأية ممارسات تخالف القانون وتضر بصحة وسلامة المواطنين.

جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير مديرية التموين، أعده محمد عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، والذي استعرض خلاله جهود المديرية في تنفيذ الحملات الرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لمتابعة الوضع التمويني وضبط المخالفات، حيث تم ضبط أحد الأماكن "بعزبة الوقف بابسوج الفشن _ يقوم أصحابه بتعبئة زيت طعام مجهول المصدر بغرض إعادة بيع لجمهور المستهلكين ، وذلك بالإضافة إلى قيام إدارة تموين اهناسيا بضبط سيارة عليها محملة بطن ونصف طن دقيق بلدي مدعم ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعتين " كل في موقعه" .

وأشار وكيل التموين إلى أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات وزارة التموين بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان سلامة المعروض من السلع، على اختلاف أنواعها، مؤكدًا استمرار الحملات على مدار الساعة وفي مختلف مراكز وقرى المحافظة.