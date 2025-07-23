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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

الجبهة الوطنية يدشن أمانة بندر بني سويف استعدادًا لانتخابات الشيوخ 2025

حزب الجبهة الوطنية يدشّن أمانة بندر بني سويف
حزب الجبهة الوطنية يدشّن أمانة بندر بني سويف

أعلن حزب الجبهة الوطنية عن تدشين أمانة بندر بني سويف، في إطار تحركاته التنظيمية بالمحافظة استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك خلال مؤتمر تنظيمي أقيم بحضور قيادات الحزب وأعضائه.

وأسفر الاجتماع عن تشكيل الأمانة، بإعلان محمد الخولي أمينًا لبندر بني سويف، وحجازي أبو سيف أمينًا للتنظيم ببندر بني سويف.

وأكد محمد الخولي، في كلمته، أن الأمانة ستعمل على دعم التواجد الميداني للحزب والتعريف برؤيته الوطنية وبرامج مرشحيه بالمحافظة، وتمكين الكوادر الشابة، والتواصل المباشر مع المواطنين، مشيدًا بالدعم الكامل من قيادات الحزب بالمحافظة.

وشدد محمود عزوز، أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، على أهمية التكاتف بين أعضاء الحزب في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن التدشين يأتي ضمن خطة أوسع لإعادة تنظيم الصفوف استعدادًا للاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أن الحزب يقف بقوة خلف مرشحه الدكتور هشام مجدي، داعيًا إلى دعمه والمشاركة الفعالة في العملية الانتخابية في ظل أهمية تحالف القائمة الوطنية من أجل مصر وما تحمله من تأكيد على وحدة الصف بين الأحزاب.

وقال الدكتور هشام مجدي، أمين الحزب بالمحافظة ومرشح حزب الجبهة الوطنية على المقعد الفردي لانتخابات مجلس الشيوخ، إن العمل التنظيمي في هذه المرحلة لا ينفصل عن الدور السياسي والمجتمعي، مؤكدًا أن أمانة بندر بني سويف ستكون أحد أذرع الحزب في خدمة المواطن وتعزيز التنمية المحلية، مع الالتزام الكامل بثوابت الحزب ورؤيته الوطنية.

وشملت محاور العمل بالأمانة خلال الفترة المقبلة دعم المبادرات المجتمعية، وإعداد كوادر شبابية مؤهلة، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، إلى جانب المشاركة في وضع حلول للقضايا المحلية في بندر بني سويف.

وفي ختام المؤتمر، أكدت قيادات الحزب أن الجبهة الوطنية ماضية في دعم مرشحها هشام مجدي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف، بالتوازي مع دعمها الكامل للقائمة الوطنية، داعية المواطنين إلى المشاركة الإيجابية والاصطفاف خلف ممثليهم من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية.

وشهد المؤتمر حضور الدكتور هشام مجدي، أمين الحزب بمحافظة بني سويف ومرشحه لانتخابات مجلس الشيوخ، إلى جانب محمود عزوز، أمين التنظيم للحزب بالمحافظة، وعدد من قيادات وأعضاء الحزب ببندر بني سويف، وسط مشاركة مجتمعية من أهالي المدينة.

ويأتي المؤتمر تحت رعاية وتوجيهات رئيس الحزب الدكتور عاصم الجزار، والأمين العام السيد القصير، وأمين التنظيم السيد أحمد رسلان، وبإشراف الدكتور هشام مجدي أمين محافظة بني سويف، ومحمود عزوز أمين تنظيم المحافظة.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الكوادر الشابة مؤتمر تنظيمي تحالف القائمة الوطنية الجبهة الوطنية

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