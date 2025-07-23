«الجبهة الوطنية»: 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة.. ومنح ومُبادرات للتوجيه الأكاديمي

تقدّم حزب الجبهة الوطنية بخالص التهاني وأطيب التمنيات لأبنائنا وبناتنا الناجحين في شهادة الثانوية العامة لعام 2025، ونشكر لهم جهدهم العظيم الذي يستحق كل التقدير.

يأتي هذا انطلاقًا من إيمان حزب الجبهة الوطنية بأهمية التفوق والتميّز والابتكار، نُعلن عن مبادرة لدعم أبنائنا وبناتنا الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، وتتمثل مكوناتها في الآتي:

تقديم دعم مادي قدره 50 ألف جنيه لأوائل الثانوية العامة، وفقًا للبيانات المُعلنة من وزارة التربية والتعليم.

ويسعى الحزب إلى تقديم عدد من المنح التعليمية المجانية أو المدعومة في بعض الجامعات الخاصة، وذلك وفقًا لضوابط وشروط سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وطرح الحزب مبادرة "اختَر كليتك" التي تؤهلك لسوق العمل، من خلال مجموعة من المتخصصين، وسيتم نشر تفاصيلها على موقع الحزب.

وهنّأ الحزب الطلاب: ألف مبروك للناجحين وأُسرهم، وخالص الأمنيات لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام، فالمستقبل لا يزال مليئًا بالفرص والأمل.