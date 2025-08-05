3 ملايين جنيه رعاية صحية واجتماعية وإعانات لـ 374 عاملاً خلال شهر

اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ مليونين و966 ألف جنيه من الحساب المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة على الرعاية الصحية والاجتماعية، وإعانات الحوادث، استفاد منه 374 عاملاً غير منتظم ،في 25 محافظة ، وذلك خلال شهر واحد..وقال الوزير أن هذا المبلغ عبارة عن مليونين و481 ألف جنيه على رعاية اجتماعية وصحية، ومنح خاصة "مواليد، وزواج، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، وعمليات جراحية كبرى وصغرى"،و400 ألف جنيه من بند الحوداث لعاملين اثنين، و 85 ألف جنيه قيمة جهاز تعويضي نصف مفصل لعامل مصاب جراء حادث.

وأكد وزير العمل أن دعم وحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيه مباشر من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..