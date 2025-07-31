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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزارة العمل: فرص عمل جديدة في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية

وزير العمل
وزير العمل
أ ش أ

أعلن وزير العمل محمد جبران عن توفير فرص عمل جديدة للشباب المصري في دولتي البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية، وذلك في مجالات التشييد والبناء والميكانيكا والهندسة، بالتعاون مع عدد من الشركات الكبرى العاملة في قطاع المقاولات بتلك الدول.

رواتب تتراوح بين 700 و 900 يورو

وأوضح الوزير - في تصريح - أن الوظائف المتاحة تشمل التخصصات التالية، برواتب تتراوح بين 700 و 900 يورو شهريًا :نجار مسلح / شدّه معدنية – 700 يورو، حداد مسلح – 700 يورو، مشغل حفارة – 800 يورو، بناء عام – 700 يورو. 


وأشار إلى أن هذه الفرص تأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل بالخارج للشباب المصري، مؤكدًا أن العقود تشمل العديد من المزايا، من بينها:توفير سكن خاص بالعمال تابع للشركة، تقديم وجبات أثناء فترات العمل، تأمين اجتماعي وصحي شامل، تأمين إضافي ضد الحوادث داخل مواقع العمل،إجازات سنوية وعطلات رسمية مدفوعة الأجر طبقًا للقانون، وتوفير تذكرة السفر ذهاب وعودة في حال الالتزام ببنود التعاقد.


ودعا الوزير الراغبين في التقديم إلى التسجيل عبر الرابط التالي: https://egyres.manpower.gov.eg/Request_Bih/index، وذلك اعتبارًا من اليوم، ولمدة 5 أيام.


من جانبها، أكدت مدير عام الإدارة العامة للتشغيل هبة أحمد، أن الوزارة تتابع مراحل التقديم والتعاقد، لضمان أفضل معايير الحماية والرعاية للمواطنين المتقدمين، وتحقيق فرص عمل ملائمة تحترم الكفاءة والمهنية.

وزير العمل المصري

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